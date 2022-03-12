Риз Уизерспун раскрыла секреты красоты: актриса выступает за естественное старение
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Фото: Billy Bennight/AdMedia
У матери и бабушки Риз научилась принимать возрастные изменения своего лица и тела как естественный процесс. Благодаря этому актриса не балуется уколами красоты и пластическими операциями. Родные вдохновили звезду на то, чтобы «стареть изящно».
«Мне повезло, что в моей жизни были женщины, которым нравилось стареть и становиться старше, как моя мать и бабушка, и я поняла, что это совсем не то, на что следует смотреть как на неудачу», — рассказала актриса журналу Body+Soul.
Риз отметила, что подглядывала за мамой, когда та заботилась о своем лице, и с подросткового возраста запомнила, что уход за собой и чистая кожа важнее макияжа.
«Мне нравится чувствовать уверенность в том, что я забочусь о себе и что у меня лучшее качество кожи, которое только может быть», — добавила актриса.
Звезда фильма «Жестокие игры» также учится современным навыкам ухода и макияжа у своей 22-летней дочери Авы. Наследница актрисы выросла в эпоху видеороликов, обучающих заботе о внешности, поэтому в свои годы имеет более увесистый багаж знаний. «На самом деле она учит меня. Она так хорошо разбирается в уходе за кожей и макияже. Она родом из поколения учебных пособий на YouTube, и эти дети очень хорошо понимают продукты и их применения. Так что я многому у нее учусь».
Фото: Instagram, Global Look Press