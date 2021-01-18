Риз Уизерспун показала 3 стильных способа носить платок

«Как трудно быть инфлюенсером», — пошутила Уизерспун. Актриса показала сразу три способа носить шелковый твилли. Аксессуар цвета какао в контрастный горошек нашел свое место и в прическе звезды, и на шее, и в дополнение к хлопковой сорочке свободного силуэта. Актриса забавно натягивала его на голову, завязывала как скаутский галстук, а поклонники восхищались и брали на заметку. «Вы — икона!», «Сделали мой день! Такая естественная», «Самый милый инфлюенсер», «Я даже не представляла, как еще можно носить платок», «Восхитительна!», «Стиль хиппи или байкера вам очень идет», — пишут в комментариях.