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«Кто есть кто?» Поклонники перепутали Риз Уизерспун с ее 20-летней дочерью

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Риз Уизерспун

Фото: Instagram

Актриса опубликовала новый снимок с красавицей Авой.

43-летняя Риз Уизерспун поделилась с подписчиками фотографией с 20-летней дочерью Авой. Снимок актриса сделала накануне Рождественского сочельника.

Актриса и ее дочь нарядились для выхода в свет: обе надели элегантные черные платья, украшения и обе накрасили губы алой помадой. В таких образах блондинки мать и дочь стали невероятно похожи друг на друга.

«Вечер с моей любимой дочерью. Правда, она моя единственная дочь, но все же», — написала обладательница «Оскара».

«Близнецы», — таким стал самый популярный комментарий под снимком.

«Кто из них кто?», «Это лучшая фотография вас обеих», «Какие красавицы», — написали поклонники Риз Уизерспун.

«Только мне одной кажется, что Ава очень похожа на своего отца, а не на мать?», — спросила одна из подписчиц актрисы. Но, но судя по количествам лайков под ее комментарием, девушка не одинока в своем мнении.

Молодой Райан Филипп

Фото: Kinopoisk

Риз Уизерспун — мать троих детей. Дочь Ава и сын Дикон появились в браке Риз с актером Райаном Филиппом, с которым они познакомились на съемках фильма «Жестокие игры». Их брак длился с 1999 по 2008 год.

Сейчас актриса счастлива со вторым супругом Джимом Тотом, от которого в 2012 году родила сына Теннеси.

Фото и видео: Instagram, East News, Kinopoisk.ru

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