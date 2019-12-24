«Кто есть кто?» Поклонники перепутали Риз Уизерспун с ее 20-летней дочерью

Актриса и ее дочь нарядились для выхода в свет: обе надели элегантные черные платья, украшения и обе накрасили губы алой помадой. В таких образах блондинки мать и дочь стали невероятно похожи друг на друга.

«Вечер с моей любимой дочерью. Правда, она моя единственная дочь, но все же», — написала обладательница «Оскара».