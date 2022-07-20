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Рисковый парень: Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке

Брэд Питт прибыл в Берлин по случаю премьеры фильма «Быстрее пули», где он играет в паре с Сандрой Буллок. После громких судебных разбирательств с экс-супругой Анджелиной Джоли актер решил вновь привлечь внимание к своей персоне. Поэтому на красной дорожке кинотеатра он появился в юбке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Брэд Питт

Фото: Globallook

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Ради эффектного выхода Питт нарядился в костюм-двойку из блейзера и юбки с асимметричным низом. К комплекту цвета шоколада подобрана конфетно-розовая рубашка с расстегнутыми пуговицами. Открытая грудь подчеркнута массивной золотой цепью.

Образ выглядел нарочито небрежно за счет текстур ткани и складок — будто стилисты забыли отпарить вещи перед выходом. Дополнили его брутальные армейские ботинки и классические очки-вайфареры.

Брэд Питт

Брэд Питт

Фото: Globallook

Впрочем, мужские юбки и платья — уже не новость: в 2022 году на подиуме их стало еще больше. К ним присоединились джинсовые микрошорты, придуманные брендом Loewe, кроп-пуховики VTMNTS и кожаные жилеты на голое тело S.S. Daley. Рассказываем, как дизайнеры стирают гендерные границы гардероба в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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