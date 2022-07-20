Рисковый парень: Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке

Ради эффектного выхода Питт нарядился в костюм-двойку из блейзера и юбки с асимметричным низом. К комплекту цвета шоколада подобрана конфетно-розовая рубашка с расстегнутыми пуговицами. Открытая грудь подчеркнута массивной золотой цепью.

Образ выглядел нарочито небрежно за счет текстур ткани и складок — будто стилисты забыли отпарить вещи перед выходом. Дополнили его брутальные армейские ботинки и классические очки-вайфареры.