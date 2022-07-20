Рисковый парень: Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ради эффектного выхода Питт нарядился в костюм-двойку из блейзера и юбки с асимметричным низом. К комплекту цвета шоколада подобрана конфетно-розовая рубашка с расстегнутыми пуговицами. Открытая грудь подчеркнута массивной золотой цепью.
Образ выглядел нарочито небрежно за счет текстур ткани и складок — будто стилисты забыли отпарить вещи перед выходом. Дополнили его брутальные армейские ботинки и классические очки-вайфареры.
Фото: Globallook
Впрочем, мужские юбки и платья — уже не новость: в 2022 году на подиуме их стало еще больше. К ним присоединились джинсовые микрошорты, придуманные брендом Loewe, кроп-пуховики VTMNTS и кожаные жилеты на голое тело S.S. Daley. Рассказываем, как дизайнеры стирают гендерные границы гардероба в материале Passion.ru.
Фото: Globallook