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Рианна устроила дефиле в экстремально короткой юбке из латекса

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Рианна в ультракороткой юбке выходит из ресторана

Фото: Eastnews

Папарацци снова отправились на охоту за Рианной, а мы — за идеями модных look’ов, которых у звезды хоть отбавляй. Певица абсолютно ничего не боится: ни экстремально короткой длины, ни дерзкого латекса, ни декольте, которое вот-вот отпустит бюст в свободное плавание.

Звезда устроила дефиле на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе, куда отправилась в латексной юбке ультракороткой длины и топе на завязках. Брутальный образ женщины-кошки компенсирует объемное пальто-халат — берите этот трюк на заметку, если не никак не решитесь надеть ультрамини. Кстати, туфли с завязками, как на сандалиях гладиаторов, тоже в списке фаворитов. Завязать их можно в несколько ярусов на щиколотках, а можно — крест-накрест и до колен, как это сделала Рианна.

О самой актуальной обуви сезона весна-лето 2021 мы рассказывали ранее. Ключевые позиции в нашем модном гиде заняли вьетнамки и «дедушкины» сандалии, которые дизайнеры советуют носить поверх носков, мюли на фигурном каблуке и лодочки сочных оттенков. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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