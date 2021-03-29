Рианна устроила дефиле в экстремально короткой юбке из латекса

Звезда устроила дефиле на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе, куда отправилась в латексной юбке ультракороткой длины и топе на завязках. Брутальный образ женщины-кошки компенсирует объемное пальто-халат — берите этот трюк на заметку, если не никак не решитесь надеть ультрамини. Кстати, туфли с завязками, как на сандалиях гладиаторов, тоже в списке фаворитов. Завязать их можно в несколько ярусов на щиколотках, а можно — крест-накрест и до колен, как это сделала Рианна.

О самой актуальной обуви сезона весна-лето 2021 мы рассказывали ранее. Ключевые позиции в нашем модном гиде заняли вьетнамки и «дедушкины» сандалии, которые дизайнеры советуют носить поверх носков, мюли на фигурном каблуке и лодочки сочных оттенков. Подробности с фото — на Passion.ru.