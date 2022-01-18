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Рианна примерила дерзкое боди и вернула окрашивание «под енота» из 2007-го

Рианна уже позаботилась о том, чтобы приближающийся День святого Валентина прошел успешно, и показала, как встретить бойфренда с вау-эффектом. Все тайное становится явным, и роскошное боди из бельевого арсенала — не исключение. Певица продемонстрировала все его (и не только) прелести миллионам, и вам советует поэкспериментировать. Разбираем эффектный образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

Фото: Eastnews

Конечно, Рианна в алом боди, не оставляющим места для фантазии, и в колготках в сеточку — уже повод обратить внимание на новый кампэйн ее бренда. В ход пошли акцентные украшения, на которых звезда не рекомендует экономить — надевайте все лучшее сразу!

Ри задала бьюти-тренд, вернее, вернула его из закромов 15-летней давности. Отмотав время назад, можно вспомнить треш-моделей — активных противниц гламура нулевых, которые делали запредельные начесы, каскадные стрижки и окрашивали пряди в самые смелые цвета. Звезда повторила трюк с окрашиванием «под енота», добавив к своему цвету пламенные вкрапления.

Рианна / Instagram @badgalriri / Фото: Dennis Leupold

Ранее мы обсуждали, где купить идеальное нижнее белье, которое придаст стопроцентную уверенность в себе. Главные параметры — комфорт и максимум соблазна. Явки и пароли сдаем в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @badgalriri

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