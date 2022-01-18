Рианна примерила дерзкое боди и вернула окрашивание «под енота» из 2007-го
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Конечно, Рианна в алом боди, не оставляющим места для фантазии, и в колготках в сеточку — уже повод обратить внимание на новый кампэйн ее бренда. В ход пошли акцентные украшения, на которых звезда не рекомендует экономить — надевайте все лучшее сразу!
Ри задала бьюти-тренд, вернее, вернула его из закромов 15-летней давности. Отмотав время назад, можно вспомнить треш-моделей — активных противниц гламура нулевых, которые делали запредельные начесы, каскадные стрижки и окрашивали пряди в самые смелые цвета. Звезда повторила трюк с окрашиванием «под енота», добавив к своему цвету пламенные вкрапления.
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Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @badgalriri