Рианна, Дэвид Бекхэм и другие знаменитости, которые сколотили огромное состояние на нижнем белье
Фото: Globallook
10. Маура Хиггинс
Звезда известного британского реалити-шоу Маура Хиггинс в свои 29 успела заработать кругленькую сумму не только на своей популярности, но и на запуске собственного бренда белья. Девушка видит свою главную задачу в том, чтобы каждая женщина чувствовала себя потрясающе в гармонии с собой. Судя по доходу в £1 000 000 (более 90 миллионов рублей — прим. ред.), реализовать план ей удалось.
9. Дэвид Ганди
Фото: Globallook
Таланты британского манекенщика Дэвида Ганди были раскрыты в одной из бельевых кампаний Dolce & Gabbana. За свою карьеру один из самых известных торсов мира обрел не только миллионы поклонниц, но и свой бизнес — бренд нижнего белья. А он, в свою очередь, принес ему £13 миллионов (более 1 миллиарда рублей).
8. Дита фон Тиз
Фото: Globallook
Первый гонорар от продаж нижнего белья звезда бурлеска получила в 15 лет, когда устроилась на работу в магазин. В 2012 году Дита запустила свою коллекцию с корсетами в стиле 1920-х, которая принесла небывалый успех и £16 миллионов (около 1,5 миллиардов рублей).
7. Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Globallook
История дохода Роузи в £30 миллионов (около 3 миллиардов рублей) связана с брендом Marks & Spencer. «Мой первый бюстгальтер был оттуда» — цитирует супермодель The Sun. В линейке бренда сегодня есть легендарный бра «Роузи», который ежегодно приносит более 2 миллиардов рублей прибыли.
6. Лиам Пейн
Известный автор песен и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн успешен не только в музыке, но и в моделинге. Рекламная кампания нижнего белья Hugo Boss, где артист снялся с обнаженной моделью Стеллой Максвелл, пополнила его счет на £46 миллионов (более 4 миллиардов рублей).
5. Эль Макферсон
С конца 1980-х бесконечные ноги топ-модели Эль Макферсон украшали рекламу марки The Body. Правда, затем ее вытеснила Хайди Клум. Несмотря на конкуренцию, Эль создала собственный бренд нижнего белья. Сегодня 56-летняя модель рада, что помогает женщинам чувствовать себя соблазнительно, и получает за это £95 миллионов (более 8,5 миллиардов рублей).
4. Хайди Клум
Фото: Globallook
Более 10 лет Хайди Клум была «ангелом» Victoria’s Secret, а затем «упорхнула» в свободное плавание. Теперь супермодель производит свои кружевные трусики и бра, за которые на ее банковский счет капнуло уже £120 миллионов (около 11 миллиардов).
3. Дэвид Бекхэм
Фото: Globallook
Кампании Emporio Armani и Calvin Klein с участием Дэвида Бекхэма сразили наповал женщин по всему миру. Знаменитый футболист заключал ряд контрактов с разными брендами, и его пресс всегда работал на него. С рекламы нижнего белья Бекхэм получил головокружительный гонорар в £339 миллионов (более 30 миллиардов рублей).
2. Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Второе место в топе самых известных тел мира занимает Ким Кардашьян, которая обошла Дэвида Бекхэма всего на 2 миллиарда. Звезда имеет успешный бизнес по производству косметики и парфюмерии, а теперь к ним присоединился и собственный бренд утягивающего белья, одежды для дома и даже специальной клейкой ленты для поддержки бюста.
1. Рианна
Фото: Globallook
Рекордсменкой в деле продажи соблазнительных комплектов стала Рианна, получившая настоящий куш из £468 миллионов (более 42 миллиардов рублей) — и это с 2018 года, когда певица запустила свою линейку. «Я хочу видеть это белье на девушках с соблазнительными формами» — комментирует свою продукцию звезда.
О том, как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Хайди Клум и другие знаменитости поддерживают форму бюста, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. О самых странных, но эффективных лайфхаках звезд читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, Globallook
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