Рианна, Дэвид Бекхэм и другие знаменитости, которые сколотили огромное состояние на нижнем белье

Рекордсменкой в деле продажи соблазнительных комплектов стала Рианна, получившая настоящий куш из £468 миллионов (более 42 миллиардов рублей) — и это с 2018 года, когда певица запустила свою линейку. «Я хочу видеть это белье на девушках с соблазнительными формами» — комментирует свою продукцию звезда.

О том, как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Хайди Клум и другие знаменитости поддерживают форму бюста, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. О самых странных, но эффективных лайфхаках звезд читайте на Passion.ru.