Звезды шоу-бизнеса высказали свое мнение о сложившейся ситуации между Россией и Украиной

Все социальные сети пестрят картинками, посвященными дружбе народов России и Украины и лозунгами «Нет войне». Действительно, в такой напряженной обстановке сложно молчать и хочется найти единомышленников, чтобы почувствовать себя в безопасности. Поэтому многие популярные личности решили выразить протест происходящим сегодня событиям.

Известный психолог Михаил Лабковский напомнил людям в сториз о том, как важно сейчас оказывать друг другу поддержку: «Дорогие друзья, хочу выразить сочувствие всем, кто напуган, ощущает беспомощность или стал непосредственным участником обстоятельств. Как психолог напоминаю вам, что в таких случаях очень важно быть рядом с близкими, разговаривать, не держать эмоции в себе. Злость, слезы и страх абсолютно нормальны. Поддерживайте друг друга».

Сергей Лазарев не смог сдержать эмоций и написал эмоциональный текст, посвященный основной повестке сегодняшнего дня. Он поделился с подписчиками, что его сын недавно проснулся в слезах из-за страха войны. Тогда Сергей его успокоил и заверил, что до этого ни за что не дойдет. Все оказалось иначе. «Что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас. Потому что надоело, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями. А жизнь одна и она проходит. И никто вот уже много лет не может выдохнуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы. Пожалуйста, остановитесь все», — высказался артист.

Валерий Меладзе обратился к своей аудитории в формате видео и призвал прекратить военные действия.