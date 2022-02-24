Звезды шоу-бизнеса высказали свое мнение о сложившейся ситуации между Россией и Украиной
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Фото: instagram/ lazarevsergey
Все социальные сети пестрят картинками, посвященными дружбе народов России и Украины и лозунгами «Нет войне». Действительно, в такой напряженной обстановке сложно молчать и хочется найти единомышленников, чтобы почувствовать себя в безопасности. Поэтому многие популярные личности решили выразить протест происходящим сегодня событиям.
Известный психолог Михаил Лабковский напомнил людям в сториз о том, как важно сейчас оказывать друг другу поддержку: «Дорогие друзья, хочу выразить сочувствие всем, кто напуган, ощущает беспомощность или стал непосредственным участником обстоятельств. Как психолог напоминаю вам, что в таких случаях очень важно быть рядом с близкими, разговаривать, не держать эмоции в себе. Злость, слезы и страх абсолютно нормальны. Поддерживайте друг друга».
Сергей Лазарев не смог сдержать эмоций и написал эмоциональный текст, посвященный основной повестке сегодняшнего дня. Он поделился с подписчиками, что его сын недавно проснулся в слезах из-за страха войны. Тогда Сергей его успокоил и заверил, что до этого ни за что не дойдет. Все оказалось иначе. «Что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас. Потому что надоело, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями. А жизнь одна и она проходит. И никто вот уже много лет не может выдохнуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы. Пожалуйста, остановитесь все», — высказался артист.
Валерий Меладзе обратился к своей аудитории в формате видео и призвал прекратить военные действия.
Дмитрий Шепелев обеспокоен ситуацией в стране не меньше остальных. В сториз он выразил сочувствие украинскому народу. Артист написал: «Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове».
Екатерина Шпица посвятила сегодняшней проблеме целый пост в Instagram. В нем она вспомнила бабушку и дедушку, которые жили на Украине, и свой первый приезд туда. Актриса призвала народ не впадать в панику и попросила очевидцев военных действий поделиться своими личными историями.
Илья Найшуллер в своем блоге написал: «Мне очень жаль». Режиссер добавил, что все будет хорошо.
Александр Гудков 24 февраля должен был отпраздновать свой день рождения, но отказался от этой идеи и прокомментировал свое решение в последнем посте в Instagram.
Максим Галкин переживает за своих родных, которые проживают на территории Украины. В своем блоге он рассказал, что весь день поддерживает с ними связь. Шоумен добавил: «Не передать словами, что я чувствую. Как это все возможно! не может быть оправданий войне! Нет войне».
Ксения Собчак также высказала свое мнение о происходящем: «Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом».
Яна Рудковская надеется на мирное решение конфликта: «Нам всем нужен мир! Я очень надеюсь и буду молиться, чтобы наши страны договорились. Я хочу слышать детский смех, а не видеть слезы».
Многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых MaкSим, Елена Темникова, Юлия Меньшова, Светлана Лобода и Валерия Кудрявцева, выражают свою позицию в отношении ситуации на Украине. Они стараются поддержать людей в комментариях и ждут, когда наступит взаимопонимание между братскими народами.
Фото и видео: Instagram