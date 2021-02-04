Решетова в облегающей юбке цвета Барби раскрыла обхват своих бедер
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Молодая мама сделала ставку на конфетный розовый и примерила костюм-двойку из фактурного трикотажа. На ней — облегающая мини-юбка и брадиган, надетый на голое тело и кокетливо расстегнутый на талии. Женственная фигура Анастасии Решетовой восхищает поклонников и дразнит хейтеров. Сама же звезда призналась, что пока не занимается спортом, но с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к тренировкам. Фолловеры поинтересовались, каков объем бедер модели, и та раскрыла секрет — 101 сантиметр.
Не так давно Анастасия стала интриговать подписчиков Instagram фото и видео с гигантскими букетами роз. Фолловеры успели не только выдвинуть предположения, но даже сделать вывод, что тайный поклонник — явно не Тимати. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
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