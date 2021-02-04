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Решетова в облегающей юбке цвета Барби раскрыла обхват своих бедер

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Анастасия Решетова примерила костюм цвета Барби

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова — поклонница монохромных черных образов и брутальной кожи. Во всяком случае, появляется она с таким модным арсеналом часто. В одной из последних публикаций недавно отметившая 25-летие модель решила перейти на светлую сторону и не прогадала.

Молодая мама сделала ставку на конфетный розовый и примерила костюм-двойку из фактурного трикотажа. На ней — облегающая мини-юбка и брадиган, надетый на голое тело и кокетливо расстегнутый на талии. Женственная фигура Анастасии Решетовой восхищает поклонников и дразнит хейтеров. Сама же звезда призналась, что пока не занимается спортом, но с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к тренировкам. Фолловеры поинтересовались, каков объем бедер модели, и та раскрыла секрет — 101 сантиметр.

Анастасия Решетова / Instagram @volkonskaya.reshetova

Не так давно Анастасия стала интриговать подписчиков Instagram фото и видео с гигантскими букетами роз. Фолловеры успели не только выдвинуть предположения, но даже сделать вывод, что тайный поклонник — явно не Тимати. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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