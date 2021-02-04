Решетова в облегающей юбке цвета Барби раскрыла обхват своих бедер

Молодая мама сделала ставку на конфетный розовый и примерила костюм-двойку из фактурного трикотажа. На ней — облегающая мини-юбка и брадиган, надетый на голое тело и кокетливо расстегнутый на талии. Женственная фигура Анастасии Решетовой восхищает поклонников и дразнит хейтеров. Сама же звезда призналась, что пока не занимается спортом, но с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к тренировкам. Фолловеры поинтересовались, каков объем бедер модели, и та раскрыла секрет — 101 сантиметр.