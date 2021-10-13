Решетова устроила дефиле в рваных джинсах за 132 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Образ выстроен вокруг объемных рваных джинсов Balenciaga с милитари-вставками по бокам. Стоимость нового изобретения Демны Гвасалия нескромная — около 132 000 рублей. Фолловеры тут же взялись критиковать модель за набранные сантиметры в бедрах.
Дополняет аутфит укороченный бомбер Helmut Lang из экомеха, в точности имитирующего натуральную норку. В ход пошла акцентная микросумка с тиснением под кожу рептилии и туфли-«невидимки» (все от Amina Muaddi). В завершение — дерзкие очки-маска и брутальный чокер из цепей.
Среди звезд, которые не так давно сменили имидж (причем кардинально), оказалась и Меган Фокс. В краткие сроки актриса стала одной из главных фэшионисток, дебютировала на Met Gala и теперь вновь захватывает глянец. Новая (и горячая) съемка Фокс и ее бойфренда Колсона Бейкера, а также скандальные признания пары — на Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova