Меган Фокс в корсете из рептилии и ее бойфренд-«вампир» украсили обложку глянца

Пара дала откровенное интервью. Влюбленные признались, что их объединяет не только любовь, но и поддержка, которую они оказывают друг другу в борьбе с расстройствами психики. Фокс страдает дисморфофобией из-за своего статуса одной из самых желанных женщин кинематографа. Актриса постоянно находит в своей внешности недостатки и страдает от них. А Бейкер все еще несет за собой груз детских травм и проблем, связанных с приемом запрещенных веществ в прошлом.