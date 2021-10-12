Меган Фокс в корсете из рептилии и ее бойфренд-«вампир» украсили обложку глянца
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Фото: Eastnews
Пара уже шокировала публику символом своей любви, в знак которой Колсон Бейкер носит на шее кулон с каплей крови второй половинки. В новой истории для британского GQ Style музыкант перевоплотился в вампира, впившегося зубами в шею Мег. Фокс позирует в «тесном» корсете с тиснением под кожу рептилии, который практически не оставил места для фантазии.
Пара дала откровенное интервью. Влюбленные признались, что их объединяет не только любовь, но и поддержка, которую они оказывают друг другу в борьбе с расстройствами психики. Фокс страдает дисморфофобией из-за своего статуса одной из самых желанных женщин кинематографа. Актриса постоянно находит в своей внешности недостатки и страдает от них. А Бейкер все еще несет за собой груз детских травм и проблем, связанных с приемом запрещенных веществ в прошлом.
Ранее мы разбирали, как одеться на свидание, чтобы заставить его сердце биться чаще. Для вдохновения — примеры Меган Фокс, Кортни Кардашьян, Дженнифер Лопес и других звездных красоток. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Instagram @meganfox