Кэти Перри и Зендая померились «мокрыми» платьями: голосуйте, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Певица выбрала силуэтное платье Vivienne Westwood, которое подчеркнуло нужное: корсетный лиф на одно плечо открыл декольте и поставил акцент на талии. Складки мягкой кожи создали оптический эффект — будто наряд побывал под сильным дождем. Дополнили образ лодочки из прозрачной сетки и эффектная нить жемчуга.
Не так давно на кинофестивале в Венеции произвела фурор и Зендая.
Певица вышла на красную дорожку в платье, которое было создано модным Домом Balmain четко по слепку тела звезды. Наряд практически сливался с тоном кожи, и фигура стала похожа на точеную античную скульптуру. Завершили образ бежевые лодочки Christian Louboutin и увесистые украшения Bvlgari.
Фото: Dpa
Образ Зендаи в Венеции — отличный пример архетипа «Любовницы», наполненного чувством прекрасного и погруженного в наслаждения. Определите свой архетип — это поможет найти собственный стиль. Об этом мы поговорили с экспертом-имиджмейкером — подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa