passion.ru
1 мин.

Кэти Перри и Зендая померились «мокрыми» платьями: голосуйте, кто круче

10 ноября в Нашвилле состоялась церемония CMA Awards, посвященная достижениям в кантри-музыке. Событие не осталось без внимания селебрити: в числе гостей были замечены Николь Кидман, Сьюзан Сарандон, Кэти Перри и многие другие. Перри нарядилась на вечер с особым размахом — изгибы ее тела были будто залиты молочным шоколадом. Правда, этот трюк мы уже видели, причем совсем недавно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кэти Перри

Фото: Eastnews

Певица выбрала силуэтное платье Vivienne Westwood, которое подчеркнуло нужное: корсетный лиф на одно плечо открыл декольте и поставил акцент на талии. Складки мягкой кожи создали оптический эффект — будто наряд побывал под сильным дождем. Дополнили образ лодочки из прозрачной сетки и эффектная нить жемчуга.

Не так давно на кинофестивале в Венеции произвела фурор и Зендая.

Певица вышла на красную дорожку в платье, которое было создано модным Домом Balmain четко по слепку тела звезды. Наряд практически сливался с тоном кожи, и фигура стала похожа на точеную античную скульптуру. Завершили образ бежевые лодочки Christian Louboutin и увесистые украшения Bvlgari.

Зендая

Зендая

Фото: Dpa

Образ Зендаи в Венеции — отличный пример архетипа «Любовницы», наполненного чувством прекрасного и погруженного в наслаждения. Определите свой архетип — это поможет найти собственный стиль. Об этом мы поговорили с экспертом-имиджмейкером — подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

Новости партнеров
О чем говорят