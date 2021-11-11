Кэти Перри и Зендая померились «мокрыми» платьями: голосуйте, кто круче

Певица выбрала силуэтное платье Vivienne Westwood, которое подчеркнуло нужное: корсетный лиф на одно плечо открыл декольте и поставил акцент на талии. Складки мягкой кожи создали оптический эффект — будто наряд побывал под сильным дождем. Дополнили образ лодочки из прозрачной сетки и эффектная нить жемчуга.

Не так давно на кинофестивале в Венеции произвела фурор и Зендая.