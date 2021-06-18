Решетова и Лопырева померились длиной ног в алых платьях с разрезами

Анастасия Решетова выглядит ультрасоблазнительно даже в череде будней мамы. Для вечера пятницы — облегающая комбинация с экстремальным декольте и нескромным разрезом сбоку. На руках — любимый сын Ратмир, и это определенно самое милое фото сегодняшней ленты.

А кому вы отдадите свой голос?