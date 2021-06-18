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Решетова и Лопырева померились длиной ног в алых платьях с разрезами

Одно безупречно скроенное алое платье — и тысячи комплиментов гарантированы. Анастасия Решетова и Виктория Лопырева это знают не понаслышке, поэтому активно применяют цвет жгучего перца в своих образах. Выбираем, чей образ с дерзким силуэтным платьем эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова и Ратмир

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова выглядит ультрасоблазнительно даже в череде будней мамы. Для вечера пятницы — облегающая комбинация с экстремальным декольте и нескромным разрезом сбоку. На руках — любимый сын Ратмир, и это определенно самое милое фото сегодняшней ленты.

А кому вы отдадите свой голос?

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Ставку на красный часто делает и Виктория Лопырева, которой он, бесспорно, к лицу. Старт «Евро-2020» телеведущая отметила ярко — в платье с открытыми плечами, фигурным декольте и запредельно высоким разрезом от бедра, оставившим минимум места для фантазии.

Не так давно Виктория хвасталась еще одним приобретением сезона — нарядом из весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Обошелся он ей в круглую сумму — 220 000 рублей, а выглядел, как минимум, на миллион. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova / @lopyrevavika

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