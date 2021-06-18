Решетова и Лопырева померились длиной ног в алых платьях с разрезами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова выглядит ультрасоблазнительно даже в череде будней мамы. Для вечера пятницы — облегающая комбинация с экстремальным декольте и нескромным разрезом сбоку. На руках — любимый сын Ратмир, и это определенно самое милое фото сегодняшней ленты.
А кому вы отдадите свой голос?
Фото: Instagram @lopyrevavika
Ставку на красный часто делает и Виктория Лопырева, которой он, бесспорно, к лицу. Старт «Евро-2020» телеведущая отметила ярко — в платье с открытыми плечами, фигурным декольте и запредельно высоким разрезом от бедра, оставившим минимум места для фантазии.
Не так давно Виктория хвасталась еще одним приобретением сезона — нарядом из весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Обошелся он ей в круглую сумму — 220 000 рублей, а выглядел, как минимум, на миллион. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova / @lopyrevavika
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!