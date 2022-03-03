Рене Зеллвегер и Брук Шилдс померились костюмами железных леди: голосуйте, кто круче

В феврале Рене Зеллвегер представляла новый сериал «Кое-что о Пэм», в котором сыграла главную роль. На премьере в Лос-Анджелесе актриса появилась в эффектной двойке на базе широких укороченных брюк и приталенного блейзера с атласными лацканами. Дополнили образ классические лодочки, подчеркнувшие изящный подъем, и мерцающий перстень-гигант.

Незадолго до этого в классическом total black блистала Брук Шилдс, которая пришла поддержать друга, дизайнера Майкла Корса, на его показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Звезда кино вооружилась зауженными брюками ультравысокой посадки и кроп-жакетом, напоминающим мужской фрак. Акцентами образа стали клатч, усыпанный кристаллами, и жгуче-алая помада.