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Рене Зеллвегер и Брук Шилдс померились костюмами железных леди: голосуйте, кто круче

В модном баттле сошлись сразу две голливудские легенды — 52-летняя Рене Зеллвегер и 56-летняя Брук Шилдс. Обе — настоящие горячие штучки, так что сделать выбор в пользу самой стильной будет максимально трудно. Звезды показали сразу два варианта классического брючного костюма для базового гардероба — голосуйте, кто круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брук Шилдс

Фото: Dpa

В феврале Рене Зеллвегер представляла новый сериал «Кое-что о Пэм», в котором сыграла главную роль. На премьере в Лос-Анджелесе актриса появилась в эффектной двойке на базе широких укороченных брюк и приталенного блейзера с атласными лацканами. Дополнили образ классические лодочки, подчеркнувшие изящный подъем, и мерцающий перстень-гигант.

Незадолго до этого в классическом total black блистала Брук Шилдс, которая пришла поддержать друга, дизайнера Майкла Корса, на его показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Звезда кино вооружилась зауженными брюками ультравысокой посадки и кроп-жакетом, напоминающим мужской фрак. Акцентами образа стали клатч, усыпанный кристаллами, и жгуче-алая помада.

Рене Зеллвегер

Dpa

Брук Шилдс

Eastnews

Образ леди босс недавно примеряла и любимица Меган Маркл Серена Уильямс. Знаменитая теннисистка появилась на показе Balmain в ультракороткой юбке и показала, как такую длину носить девушкам с формами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Eastnews

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