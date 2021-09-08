Рената Литвинова выгуляла платье с экстремально глубоким декольте

В категории самых дерзких выходов появилось сразу несколько героинь — все благодаря Венецианскому кинофестивалю. Кейт Хадсон и модель Саломе Девальс не побоялись выйти в свет с открытой «душой», Анна Делло Руссо укуталась в полностью прозрачное кружево, а 50-летняя Шарлотта Генсбур блистала в ультрамини и сапогах, усыпанных стразами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.