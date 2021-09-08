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Рената Литвинова выгуляла платье с экстремально глубоким декольте

Рената Литвинова продолжает собирать полные залы своим спектаклем «Северный ветер», где одни костюмы — отдельный вид искусства. Актриса и режиссер нарядилась в мерцающие пайетки с головы до ног, создав мистический образ дерзкой волшебницы. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

В интерьерах театра Литвинова дефилировала в блестящем макси-платье антрацитового цвета с головокружительным шлейфом. Многочисленные драпировки, потрясающий шлейф и экстремально глубокое декольте добавили образу драматичности. Другу Демне Гвасалии и его подопечному — модному Дому Balenciaga, который выступает в главных ролях самых ярких выходов актрисы, Рената изменила, надев платье российского бренда.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

В категории самых дерзких выходов появилось сразу несколько героинь — все благодаря Венецианскому кинофестивалю. Кейт Хадсон и модель Саломе Девальс не побоялись выйти в свет с открытой «душой», Анна Делло Руссо укуталась в полностью прозрачное кружево, а 50-летняя Шарлотта Генсбур блистала в ультрамини и сапогах, усыпанных стразами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall