Рената Литвинова выгуляла платье с экстремально глубоким декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
В интерьерах театра Литвинова дефилировала в блестящем макси-платье антрацитового цвета с головокружительным шлейфом. Многочисленные драпировки, потрясающий шлейф и экстремально глубокое декольте добавили образу драматичности. Другу Демне Гвасалии и его подопечному — модному Дому Balenciaga, который выступает в главных ролях самых ярких выходов актрисы, Рената изменила, надев платье российского бренда.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
В категории самых дерзких выходов появилось сразу несколько героинь — все благодаря Венецианскому кинофестивалю. Кейт Хадсон и модель Саломе Девальс не побоялись выйти в свет с открытой «душой», Анна Делло Руссо укуталась в полностью прозрачное кружево, а 50-летняя Шарлотта Генсбур блистала в ультрамини и сапогах, усыпанных стразами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall