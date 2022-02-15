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Парча и перья: Рената Литвинова примерила белоснежное платье Снежной королевы

Актриса и режиссер Рената Литвинова знает, как в любом наряде выглядеть на все сто. Несмотря на плотный график, звезда продолжает покорять поклонников новыми образами. В этот раз знаменитая красавица продемонстрировала роскошное платье, в котором выглядела как настоящая принцесса или снежная королева.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ни для кого не секрет, что Рената Литвинова всегда выглядит отлично. Звезда умеет подбирать образы, которые выгодно подчеркивают все достоинства ее внешности. Вот и на этот раз Рената решила сделать в выбор в пользу шика и роскоши.

Актриса примерила изящное белоснежное платье в пол с открытыми плечами, акцентными деталями из перьев и шлейфом. Образ дополнили незаменимые спутники звезды — изумрудные украшения. Берите идею на заметку для эффектных появлений на вечеринках!

Парча и перья: Рената Литвинова примерила белоснежное платье Снежной королевы

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова имеет в своем арсенале немало секретов красоты, которые помогают ей оставаться вечно молодой и выглядеть безупречно. У звезды точно есть чему поучится. Ранее мы рассказывали, как повторить знаменитый макияж Ренаты. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall, Globallook

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