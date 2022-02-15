Парча и перья: Рената Литвинова примерила белоснежное платье Снежной королевы

Ни для кого не секрет, что Рената Литвинова всегда выглядит отлично. Звезда умеет подбирать образы, которые выгодно подчеркивают все достоинства ее внешности. Вот и на этот раз Рената решила сделать в выбор в пользу шика и роскоши.

Актриса примерила изящное белоснежное платье в пол с открытыми плечами, акцентными деталями из перьев и шлейфом. Образ дополнили незаменимые спутники звезды — изумрудные украшения. Берите идею на заметку для эффектных появлений на вечеринках!