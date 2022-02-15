Парча и перья: Рената Литвинова примерила белоснежное платье Снежной королевы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Ни для кого не секрет, что Рената Литвинова всегда выглядит отлично. Звезда умеет подбирать образы, которые выгодно подчеркивают все достоинства ее внешности. Вот и на этот раз Рената решила сделать в выбор в пользу шика и роскоши.
Актриса примерила изящное белоснежное платье в пол с открытыми плечами, акцентными деталями из перьев и шлейфом. Образ дополнили незаменимые спутники звезды — изумрудные украшения. Берите идею на заметку для эффектных появлений на вечеринках!
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Рената Литвинова имеет в своем арсенале немало секретов красоты, которые помогают ей оставаться вечно молодой и выглядеть безупречно. У звезды точно есть чему поучится. Ранее мы рассказывали, как повторить знаменитый макияж Ренаты. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall, Globallook