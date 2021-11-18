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Рената Литвинова устроила дефиле в колготках-«клумбах» и монструозных туфлях

Рената Литвинова дала мастер-класс по применению многослойности в образах и показала необычный способ разбавить total black. Актриса устроила дефиле по Парижу в одежде, созданной другом и по совместительству креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией. Узнать руку мастера нетрудно — по «плечистым» силуэтам и нестандартным формам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената составила монохромное трио из разных текстур, замиксовав водолазку, гиперобъемную олимпийку в духе девяностых и брутальный блейзер. Сочетание несочетаемого в этом случае — выигрышный ход. Акцентом аутфита стали колготки — эффектные и вполне самодостаточные, с ярким цветочным принтом. Завершили образ очки винтажного силуэта и необычные туфли Balenciaga, которые выглядят как игрушечные. Фишка пары в том, что она напечатана на 3D-принтере.

Не так давно случилось модное совпадение: сразу две звездные красотки вышли в свет в одинаковых платьях с узнаваемыми монограммами. На ринге — Леди Гага, одетая в Gucci с головы до ног, и Рената Литвинова, которая не отстала от коллеги. Голосуйте за победительницу на Passion.ru.

Фото и видео: Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall

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