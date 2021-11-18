Рената Литвинова устроила дефиле в колготках-«клумбах» и монструозных туфлях

Не так давно случилось модное совпадение: сразу две звездные красотки вышли в свет в одинаковых платьях с узнаваемыми монограммами. На ринге — Леди Гага, одетая в Gucci с головы до ног, и Рената Литвинова, которая не отстала от коллеги. Голосуйте за победительницу на Passion.ru.