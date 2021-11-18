Рената Литвинова устроила дефиле в колготках-«клумбах» и монструозных туфлях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Рената составила монохромное трио из разных текстур, замиксовав водолазку, гиперобъемную олимпийку в духе девяностых и брутальный блейзер. Сочетание несочетаемого в этом случае — выигрышный ход. Акцентом аутфита стали колготки — эффектные и вполне самодостаточные, с ярким цветочным принтом. Завершили образ очки винтажного силуэта и необычные туфли Balenciaga, которые выглядят как игрушечные. Фишка пары в том, что она напечатана на 3D-принтере.
Не так давно случилось модное совпадение: сразу две звездные красотки вышли в свет в одинаковых платьях с узнаваемыми монограммами. На ринге — Леди Гага, одетая в Gucci с головы до ног, и Рената Литвинова, которая не отстала от коллеги. Голосуйте за победительницу на Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall