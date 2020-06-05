Рената Литвинова примерила драматичный наряд с силуэтным костюмом и кожаными перчатками
Фото: Instagram
Литвинова позирует в драматичном наряде, выстроенном вокруг контрастной игры черного и белого цветов. На ней — приталенный жакет с крупной баской, моделирующий четкий графичный силуэт. В модном союзе с ним — прямая черная юбка длины мидакси. В противовес монохромному тандему — белоснежная рубашка с ниспадающим до плеч воротником-гигантном, ассоциирующаяся с накидкой из традиционного одеяния католических монахинь. Финальными акцентами аутфита стали кожаные перчатки и лаконичные туфли-лодочки карамельного цвета, надетые поверх черных плотных колготок. На фото актриса без капли макияжа и с нарочито небрежной прической.
Всегда загадочная Рената Литвинова, которую публика привыкла видеть в эффектных нарядах и с неизменным огненно-красным оттенком помады, на время самоизоляции изменила своим модным привычкам. Как актриса выглядит дома и во что одевается — на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!