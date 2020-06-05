Рената Литвинова примерила драматичный наряд с силуэтным костюмом и кожаными перчатками

Всегда загадочная Рената Литвинова, которую публика привыкла видеть в эффектных нарядах и с неизменным огненно-красным оттенком помады, на время самоизоляции изменила своим модным привычкам. Как актриса выглядит дома и во что одевается — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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