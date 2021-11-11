Николь Кидман повторила образ с подиума и «сделала» профессиональную модель

Кидман выбрала total look от Saint Laurent и сразу решила действовать на опережение. Актриса присмотрелась к платью, которое еще в сентябре блистало на подиуме в Париже, и тут же присвоила ему статус фаворита. Неудивительно: роскошный черный шелк, экстремально высокий разрез юбки — в наряде безупречно все. Особенно рельефный пресс Николь, который, пожалуй, стал лучшим дополнением к образу. В завершение — лодочки и металлическими мысами и сет акцентных украшений во главе с увесистыми серьгами и массивными золотыми браслетами.