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Николь Кидман повторила образ с подиума и «сделала» профессиональную модель

Пока добрая часть селебрити блистала на церемонии вручения CFDA в Нью-Йорке, в Нэшвилле награждали артистов за заслуги в кантри-музыке. Николь Кидман расставила приоритеты правильно и поддержала супруга — кантри-исполнителя Кита Урбана. И для этого выбрала образ, который заставил сердца поклонников биться чаще — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман

Фото: Eastnews

Кидман выбрала total look от Saint Laurent и сразу решила действовать на опережение. Актриса присмотрелась к платью, которое еще в сентябре блистало на подиуме в Париже, и тут же присвоила ему статус фаворита. Неудивительно: роскошный черный шелк, экстремально высокий разрез юбки — в наряде безупречно все. Особенно рельефный пресс Николь, который, пожалуй, стал лучшим дополнением к образу. В завершение — лодочки и металлическими мысами и сет акцентных украшений во главе с увесистыми серьгами и массивными золотыми браслетами.

Осталось определить, кто кого: Николь Кидман вышла на модный ринг с профессиональной моделью Saint Laurent. Голосуйте, кто круче!

Saint Laurent SS'22

Saint Laurent SS'22

Фото: Dpa

Тем временем, мы в деталях рассмотрели образы звезд на CFDA Fashion Awards, где сияли Зендая, Дрю Бэрримор, Аня Тейлор-Джой и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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