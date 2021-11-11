Николь Кидман повторила образ с подиума и «сделала» профессиональную модель
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Кидман выбрала total look от Saint Laurent и сразу решила действовать на опережение. Актриса присмотрелась к платью, которое еще в сентябре блистало на подиуме в Париже, и тут же присвоила ему статус фаворита. Неудивительно: роскошный черный шелк, экстремально высокий разрез юбки — в наряде безупречно все. Особенно рельефный пресс Николь, который, пожалуй, стал лучшим дополнением к образу. В завершение — лодочки и металлическими мысами и сет акцентных украшений во главе с увесистыми серьгами и массивными золотыми браслетами.
Осталось определить, кто кого: Николь Кидман вышла на модный ринг с профессиональной моделью Saint Laurent. Голосуйте, кто круче!
Фото: Dpa
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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa