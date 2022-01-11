Регина Тодоренко спустила 92 500 рублей на модную блузку и выгуляла ее без юбки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Образ получился эффектным: Тодоренко примерила сатиновую блузку с воротником-галстуком в сочном салатовом оттенке. Творение Демны Гвасалия для Balenciaga обошлось около 92 500 рублей. Для домашней фотосессии юбка не пригодилась, зато в ход пошли туфли-фавориты, которые Регина неоднокрасно выгуливала. Речь идет о знаковых в 2021-м году и не прощающихся с нами в 2022-м слингбэках The Attico в насыщенном цвете фуксии. Стоимость за пару — около 53 500 рублей. Завершила look стильная завивка в дохе восьмидесятых.
Даже самой опасной длиной мало кого можно удивить, а вот явное отсутствие нижнего белья под одеждой интригует. Звездные красотки показали, как заставить сердца мужчин биться чаще, и дело — в паре эффектных разрезов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @reginatodorenko