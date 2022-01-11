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Регина Тодоренко спустила 92 500 рублей на модную блузку и выгуляла ее без юбки

Регина Тодоренко отметила новую победу: мультфильм, главную героиню которого она озвучивала, получил престижную награду «Золотой глобус». В честь события телеведущая надела все лучшее (и яркое) сразу. В ключевых ролях — атласная блузка, за которой охотятся многие фэшиониста, а туфли, которые уже выходили в свет вместе с роскошными ногами звезды (кстати, как раз на премьеру «Энканто»).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Регина Тодоренко

Фото: Instagram @reginatodorenko

Образ получился эффектным: Тодоренко примерила сатиновую блузку с воротником-галстуком в сочном салатовом оттенке. Творение Демны Гвасалия для Balenciaga обошлось около 92 500 рублей. Для домашней фотосессии юбка не пригодилась, зато в ход пошли туфли-фавориты, которые Регина неоднокрасно выгуливала. Речь идет о знаковых в 2021-м году и не прощающихся с нами в 2022-м слингбэках The Attico в насыщенном цвете фуксии. Стоимость за пару — около 53 500 рублей. Завершила look стильная завивка в дохе восьмидесятых.

Регина Тодоренко / Instagram @reginatodorenko

Даже самой опасной длиной мало кого можно удивить, а вот явное отсутствие нижнего белья под одеждой интригует. Звездные красотки показали, как заставить сердца мужчин биться чаще, и дело — в паре эффектных разрезов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @reginatodorenko

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