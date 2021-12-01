Редкий выход: Сандра Баллок появилась на премьере в комбезе со стразами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Если и сиять, то ослепительно! Следуя этой установке, Баллок нарядилась в золото с головы до ног. Все внимание приковал к себе комбинезон Stella McCartney, щедро усыпанный стразами. Ему вторили мерцающие туфли на высоких шпильках (выбор современных Золушек) и клатч Tyler Ellis цвета металлик. И снова тайный прием: брюки клеш, «лежащие» на обуви, — так ноги визуально кажутся длиннее. Завершил аутфит и сбалансировал его яркость классический черный блейзер с атласными лацканами.
Фото: Dpa
В то же время в Нью-Йорке вручали премию за заслуги в обувной индустрии. В числе гостей отметилась 67-летняя экс-модель Кристи Бринкли, которая вновь восхитила точеной фигурой, лучезарной улыбкой и эффектным аутфитом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa