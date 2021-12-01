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Редкий выход: Сандра Баллок появилась на премьере в комбезе со стразами

В последнее время Сандра Баллок не балует поклонников своими выходами в свет. 30 ноября актриса феерично появилась на премьере фильма «Непрощенная», в котором сыграла одну из главных ролей. Формат «редко, но метко» 57-летней звезде явно по душе: образ для мероприятия был выбран максимально эффектный.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сандра Баллок

Фото: Dpa

Если и сиять, то ослепительно! Следуя этой установке, Баллок нарядилась в золото с головы до ног. Все внимание приковал к себе комбинезон Stella McCartney, щедро усыпанный стразами. Ему вторили мерцающие туфли на высоких шпильках (выбор современных Золушек) и клатч Tyler Ellis цвета металлик. И снова тайный прием: брюки клеш, «лежащие» на обуви, — так ноги визуально кажутся длиннее. Завершил аутфит и сбалансировал его яркость классический черный блейзер с атласными лацканами.

Сандра Баллок

Сандра Баллок

Фото: Dpa

В то же время в Нью-Йорке вручали премию за заслуги в обувной индустрии. В числе гостей отметилась 67-летняя экс-модель Кристи Бринкли, которая вновь восхитила точеной фигурой, лучезарной улыбкой и эффектным аутфитом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa

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