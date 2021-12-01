passion.ru
1 мин.

67-летняя Кристи Бринкли вышла в жакете на голое тело и с ремнем-портупеей

В Нью-Йорке состоялась церемония The Footwear News Achievement Awards — премии, вручаемой за достижения в обувной индустрии. В числе гостей сияла актриса и экс-модель из восьмидесятых Кристи Бринкли, которой невозможно дать 67 лет (хоть это и правда). Для мероприятия звезда выбрала эффектный наряд, который в преддверии новогодних праздников можете взять на заметку и вы. Разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кристи Бринкли

Фото: Globallook

Бринкли появилась в костюме цвета рубина — с классическими прямыми брюками и безупречно скроенным удлиненным жакетом. Классика в насыщенных тонах — пожалуй, самая выгодная инвестиция как в дневной, так и в вечерний гардероб. Еще один прием, которым часто пользуются селебрити на красных дорожках, — жакет на голое тело. Берите пример с Кристи: если после офиса намечается свидание — просто повторите трюк!

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли

Фото: GettyImages

Стилист модели дополнила аутфит брутальным-ремнем портупеей, который подчеркнул точеную талию. Завершили его лакированные лодочки Christian Louboutin. У Кристи спросили, как научиться уверенно ходить на высоких каблуках, на что она шутливо ответила: «Держаться за перила». А затем добавила, что далеко не все модели умеют мастерски дефилировать на шпильках (что успокаивает).

Фото: Globallook / Dpa / GettyImages

Новости партнеров
О чем говорят