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67-летняя Кристи Бринкли вышла в жакете на голое тело и с ремнем-портупеей

В Нью-Йорке состоялась церемония The Footwear News Achievement Awards — премии, вручаемой за достижения в обувной индустрии. В числе гостей сияла актриса и экс-модель из восьмидесятых Кристи Бринкли, которой невозможно дать 67 лет (хоть это и правда). Для мероприятия звезда выбрала эффектный наряд, который в преддверии новогодних праздников можете взять на заметку и вы. Разбираем образ в деталях!