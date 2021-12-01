67-летняя Кристи Бринкли вышла в жакете на голое тело и с ремнем-портупеей
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Фото: Globallook
Бринкли появилась в костюме цвета рубина — с классическими прямыми брюками и безупречно скроенным удлиненным жакетом. Классика в насыщенных тонах — пожалуй, самая выгодная инвестиция как в дневной, так и в вечерний гардероб. Еще один прием, которым часто пользуются селебрити на красных дорожках, — жакет на голое тело. Берите пример с Кристи: если после офиса намечается свидание — просто повторите трюк!
Фото: GettyImages
Стилист модели дополнила аутфит брутальным-ремнем портупеей, который подчеркнул точеную талию. Завершили его лакированные лодочки Christian Louboutin. У Кристи спросили, как научиться уверенно ходить на высоких каблуках, на что она шутливо ответила: «Держаться за перила». А затем добавила, что далеко не все модели умеют мастерски дефилировать на шпильках (что успокаивает).
Фото: Globallook / Dpa / GettyImages