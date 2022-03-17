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Редкий выход: «Отчаянная домохозяйка» Марсия Кросс стала звездой Недели моды в Берлине

В Берлине продолжается Неделя моды, и зрителей порадовал поистине редкий выход. На показе Marc Cain появилась Марсия Кросс, которую вы точно помните по роли Бри Ван де Камп в «Отчаянных домохозяйках». Через неделю актриса отметит 60-й юбилей, и в это трудно поверить: со времен ее оглушительного успеха в нулевых мало что изменилось.