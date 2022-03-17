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Редкий выход: «Отчаянная домохозяйка» Марсия Кросс стала звездой Недели моды в Берлине
В Берлине продолжается Неделя моды, и зрителей порадовал поистине редкий выход. На показе Marc Cain появилась Марсия Кросс, которую вы точно помните по роли Бри Ван де Камп в «Отчаянных домохозяйках». Через неделю актриса отметит 60-й юбилей, и в это трудно поверить: со времен ее оглушительного успеха в нулевых мало что изменилось.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Dpa
Удлиненное каре, идеально прямые волосы и огненно-рыжий цвет — будто все та же «отчаянная домохозяйка» появилась на фотоколле. Марсия показала, как составлять монохромные образы, и провела эксперимент с многослойностью. В главных ролях — классическая брючная двойка, шелковый топ и прямое пальто. Детали дополняют друг друга и сливаются в эффектный лазурный монолук. Завершили его ботильоны цвета металлик и контрастная сумка.
Фото: Dpa
Не так давно редким появлением на публике удивила Натали Портман. Актриса приехала на премьеру фильма в Лос-Анджелесе и показала ультрадерзкий аутфит с микроплатьем цвета жгучего перца. Кстати, тоже монохромный. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa