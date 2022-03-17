Дважды мама Натали Портман вышла в свет в алом микроплатье

Знаменитость появилась в эффектном наряде на премьере сериала «Патинко» в Лос-Анджелесе. Актриса сделала выбор в пользу изящного мини-платья Dior цвета красного перца. Поверх звезда накинула свободный жакет в тон. Образ дополнили бархатные лодочки на каблуке. Завершающие штрихи — минималистичная мини-сумка черного цвета и сияющие серьги-кольца.

Натали Портман больше половины жизни является вегетарианкой. Актриса, как и многие другие звезды, отказалась от мяса и не жалеет об этом. О пользе этого образа жизни начали говорить уже довольно давно. Ранее мы обсуждали плюсы и минусы вегетарианства. Подробнее читайте в материале Passion.ru.