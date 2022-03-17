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Дважды мама Натали Портман вышла в свет в алом микроплатье

Натали Портман всегда выбирает стильные и элегантные наряды. Выходы звезды в свет редкие, но всегда меткие. Этот раз не стал исключением. Актриса примерила эффектное микроплатье алого цвета и похвасталась идеальной фигурой. Натали Портман в 40 лет выглядит на 20. И как ей это удается? На примере звезды разбираем, как сделать образ в красных тонах элегантным и привлекательным.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Натали Портман

Фото: Eastnews

Знаменитость появилась в эффектном наряде на премьере сериала «Патинко» в Лос-Анджелесе. Актриса сделала выбор в пользу изящного мини-платья Dior цвета красного перца. Поверх звезда накинула свободный жакет в тон. Образ дополнили бархатные лодочки на каблуке. Завершающие штрихи — минималистичная мини-сумка черного цвета и сияющие серьги-кольца.

Натали Портман больше половины жизни является вегетарианкой. Актриса, как и многие другие звезды, отказалась от мяса и не жалеет об этом. О пользе этого образа жизни начали говорить уже довольно давно. Ранее мы обсуждали плюсы и минусы вегетарианства. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa

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