Ратажковски показала, как заставить мужа понервничать с помощью платья

Эмили выбрала мини-платье цвета молока. Ключевая деталь — экстремальный вырез на спине, практически не оставляющий места для фантазии. Фактурный трикотаж бьет все рекорды популярности и успешно встраивается в летний гардероб — советуем взять на вооружение. Образ для танцев до утра модель дополнила босоножками на тонких ремешках и с тиснением под кожу змеи, а все самое необходимое сложила в брутальную сумку-«кольчугу».

Не так давно Ратажковски прогуливалась по Нью-Йорку в топе Cult Gaia, который едва не отправил бюст на свободу. Подробности о самой модной и нескромной детали сезона ищите в материале Passion.ru.