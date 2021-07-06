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Ратажковски показала, как заставить мужа понервничать с помощью платья

Эмили Ратажковски погружена в будни мамы, но не настолько, чтобы забывать о громких вечеринках. Не так давно модель показывала свои способности в тверке, а заодно — умение ориентироваться в главных трендах сезона. Модель призывает спрятать скромность в дальний ящик, особенно когда за окном жара, и одеваться ультрасоблазнительно. Как заставить мужа (и других мужчин) понервничать — рассказываем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Instagram @emrata

Эмили выбрала мини-платье цвета молока. Ключевая деталь — экстремальный вырез на спине, практически не оставляющий места для фантазии. Фактурный трикотаж бьет все рекорды популярности и успешно встраивается в летний гардероб — советуем взять на вооружение. Образ для танцев до утра модель дополнила босоножками на тонких ремешках и с тиснением под кожу змеи, а все самое необходимое сложила в брутальную сумку-«кольчугу».

Не так давно Ратажковски прогуливалась по Нью-Йорку в топе Cult Gaia, который едва не отправил бюст на свободу. Подробности о самой модной и нескромной детали сезона ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @emrata

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