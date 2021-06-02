Ратаковски выгуляла мини-платье за 44 000 рублей, и теперь его хотят все

Спортшик — настоящее спасение не только для молодых мам, но и для тех, кто ежедневно проходит марафонские дистанции по мегаполису. Для прогулки Эмили выбрала гибрид из мини-юбки и свитшота, да и с выбором цвета не прогадала, ведь фисташковый — горячий тренд сезона. Речь идет о платье от The Attico, стоимость которого на сайте бренда — 490 евро (около 44 000 рублей по нынешнему курсу). Модель называется Palmer, и теперь ее хотят все. Правда, в онлайн-магазине над ней уже пестрит пометка Sold Out.

Стиль Эмили Ратаковски мы обсуждали ранее и даже составляли по нему модный гид. Какие приемы взять на заметку, и как повторить сразу три стильных образа модели — читайте на Passion.ru.