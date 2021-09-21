Ратаковски примерила образ гламурной альпинистки с пуховиком на голое тело
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Фото: Пресс-служба
С наступлением холодов балансировать между стилем и комфортом становится все труднее, но это не повод чем-то жертвовать. Эмили Ратаковски, например, примерила образ гламурной альпинистки, вооружившись скальным молотком. Модель, не так давно ставшая мамой, позировала на фоне огромной ледяной волны в лавандовом пуховике на голое тело и дерзких ботфортах.
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Фото: Пресс-служба
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Фото: пресс-служба / Eastnews / Instagram