Ратаковски примерила образ гламурной альпинистки с пуховиком на голое тело

С наступлением холодов балансировать между стилем и комфортом становится все труднее, но это не повод чем-то жертвовать. Эмили Ратаковски, например, примерила образ гламурной альпинистки, вооружившись скальным молотком. Модель, не так давно ставшая мамой, позировала на фоне огромной ледяной волны в лавандовом пуховике на голое тело и дерзких ботфортах.

Канадский юмор и фантасмагорический стиль Лашапеля легли в основу новой истории. Задумка в том, что жизнь не должна терять краски с приходом холодов. И она легко воплощается в реальность с помощью теплой, стильной и функциональной одежды.