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Расслабленная роскошь: Жасмин показала, как стильно выглядеть в спортивном костюме

Певица Жасмин проводит время в своем родном городе в Дагестане. Звезда делится трогательными воспоминаниями с подписчиками в социальной сети Instagram и не забывает демонстрировать новые стильные образы. На днях певица выложила серию фото и показала ультрамодный спортивный костюм. Берем на заметку идеи для расслабленных и не менее эффектных образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Певица Жасмин продолжает покорять поклонников яркими нарядами. Мы уверены, что российская артистка может дать фору многим зарубежным инфлюенсерам.

Для своего нового образа звезда выбрала белоснежный спортивный костюм Balenciaga с акцентными цветными вставками. Певица дополнила спортивный комплект ярко-алой футболкой. Аутфит получился с минимальным количеством аксессуаров — только классическая бейсболка и солнцезащитные очки прямоугольной формы. И наконец, главная часть образа — черные массивные кроссовки, которые отлично дополнят практически любой повседневный look.

Спортивные костюмы — отличный выбор для образов на каждый день. Ранее мы рассказывали, где найти идеальный вариант и как носить его в городе. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin

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