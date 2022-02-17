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Расслабленная роскошь: Жасмин показала, как стильно выглядеть в спортивном костюме

Певица Жасмин проводит время в своем родном городе в Дагестане. Звезда делится трогательными воспоминаниями с подписчиками в социальной сети Instagram и не забывает демонстрировать новые стильные образы. На днях певица выложила серию фото и показала ультрамодный спортивный костюм. Берем на заметку идеи для расслабленных и не менее эффектных образов!