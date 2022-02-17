Расслабленная роскошь: Жасмин показала, как стильно выглядеть в спортивном костюме
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Певица Жасмин продолжает покорять поклонников яркими нарядами. Мы уверены, что российская артистка может дать фору многим зарубежным инфлюенсерам.
Для своего нового образа звезда выбрала белоснежный спортивный костюм Balenciaga с акцентными цветными вставками. Певица дополнила спортивный комплект ярко-алой футболкой. Аутфит получился с минимальным количеством аксессуаров — только классическая бейсболка и солнцезащитные очки прямоугольной формы. И наконец, главная часть образа — черные массивные кроссовки, которые отлично дополнят практически любой повседневный look.
Спортивные костюмы — отличный выбор для образов на каждый день. Ранее мы рассказывали, где найти идеальный вариант и как носить его в городе. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @jasmin