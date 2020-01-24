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Пышным формам быть: бренд Victoria's Secret представил новых «ангелов»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

2019 год перевернул мир моды с ног на голову, и Victoria's Secret не обошла эта участь. Под натиском всеобщего движения за разрушение стандартов красоты бренд сдался, и выпустил новую «бодипозитивную» кампанию.

В ноябре представители бренда сообщили, что отменили модное шоу – впервые за четверть века. События сопровождались резким и стремительным падением продаж, а также массой скандалов, которые окружили компанию. Бренд вынужден был полностью изменить стратегию развития и позиционирования и, после нескольких месяцев затишья, все же сдался.

Фото: Instagram

Victoria’s Secret представил новую рекламную кампанию, главными героинями которой стали женщины абсолютно разных комплекций. Новые «ангелы» заметно отличаются от тех, что демонстрировали точеные фигуры на подиуме. Теперь лицо бренда – образ среднестатистической женщины, и белье Victoria’s Secret – для нее, как утверждают представители бренда.

За событиями, которые привели компанию к тотальному ребрендингу, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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