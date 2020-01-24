Пышным формам быть: бренд Victoria's Secret представил новых «ангелов»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В ноябре представители бренда сообщили, что отменили модное шоу – впервые за четверть века. События сопровождались резким и стремительным падением продаж, а также массой скандалов, которые окружили компанию. Бренд вынужден был полностью изменить стратегию развития и позиционирования и, после нескольких месяцев затишья, все же сдался.
Victoria’s Secret представил новую рекламную кампанию, главными героинями которой стали женщины абсолютно разных комплекций. Новые «ангелы» заметно отличаются от тех, что демонстрировали точеные фигуры на подиуме. Теперь лицо бренда – образ среднестатистической женщины, и белье Victoria’s Secret – для нее, как утверждают представители бренда.
За событиями, которые привели компанию к тотальному ребрендингу, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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