Пышным формам быть: бренд Victoria's Secret представил новых «ангелов»

В ноябре представители бренда сообщили, что отменили модное шоу – впервые за четверть века. События сопровождались резким и стремительным падением продаж, а также массой скандалов, которые окружили компанию. Бренд вынужден был полностью изменить стратегию развития и позиционирования и, после нескольких месяцев затишья, все же сдался.