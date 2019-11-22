Бренд Victoria's Secret остался без «ангелов»: впервые за четверть века ежегодное шоу не состоится

Ежегодно шоу Victoria’s Secret объединяли миллионы поклонников по всему миру, но с усилением бодипозитивных тенденций и феминизма бренд столкнулся с острой критикой. Неоднократно модную марку обвиняли в навязывании шаблонов красоты, после чего рейтинг и продажи заметно упали. Удар по репутации был настолько силен, что руководство компании-владельца L Brans приняло решение отменить показ в 2019 году и вместо организации шоу направить миллионный бюджет на восстановление имиджа и новую стратегию развития. «Мы осознали, насколько важно позиционирование бренда и его общение с покупателем» – отмечает Стюарт Бергдорфер, финансовый директор.