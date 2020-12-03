Пышнотелая модель Эшли Грэм блеснула в бомбере цвета майского жука

Не так давно ставшая мамой Грэм позирует в черном нижнем белье фасона а-ля винтаж. Компенсирует высокий градус соблазнительности и практически полное отсутствие места для фантазии укороченный бомбер из переливающейся ткани с фактурой под «майского жука». Модель решила ничего не скрывать от глаз поклонников и расстегнула молнию наполовину. «Возможно, в 2021-году мы начнем носить брюки», — шуточно прокомментировала публикацию Эшли.