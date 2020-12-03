Пышнотелая модель Эшли Грэм блеснула в бомбере цвета майского жука
Фото: Instagram @ashleygraham
Не так давно ставшая мамой Грэм позирует в черном нижнем белье фасона а-ля винтаж. Компенсирует высокий градус соблазнительности и практически полное отсутствие места для фантазии укороченный бомбер из переливающейся ткани с фактурой под «майского жука». Модель решила ничего не скрывать от глаз поклонников и расстегнула молнию наполовину. «Возможно, в 2021-году мы начнем носить брюки», — шуточно прокомментировала публикацию Эшли.
Поклонники были щедры на комплименты. «Великолепна!», «Никаких брюк!», «Такая милая», «Выглядите потрясающе», «Королева красоты», «Идеальная женщина», «Что бы вы ни носили, вы выглядите потрясающе!», — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о модных трюках, которыми пользуется Эшли Грэм и разобрали, как повторить сразу три стильных образа звезды. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @ashleygraham
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