Пышная юбка-пачка и тотальный красный: Селин Дион блеснула в ярком молодежном образе
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Фото: Instagram
В одной из последних публикаций в Instagram Селин поделилась аутфитом от Christian Dior, совместившим спортшик и детали в духе подружки рокера. Яркий дизайнерский look с подиума певице явно к лицу. На ней – объемный анорак в контрастную черную клетку – в нем постройневшая фигура звезды выглядит еще более хрупкой. Акцентом образа стала пышная фатиновая юбка-пачка, зарифмованная с черными легинсами и грубыми резиновыми сапогами, цитирующими стиль милитари. Завершающий штрих – темные солнцезащитные очки, которых в арсенале Дион всегда много.
Всегда ли стиль Селин Дион был самобытным и эпатажным? В середине 90-х певица делала ставку на элегантность, часто появляясь на красной дорожке в эффектных платьях-макси сдержанных цветов. О том, как имидж звезды изменился до неузнаваемости, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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