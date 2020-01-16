Пышная юбка-пачка и тотальный красный: Селин Дион блеснула в ярком молодежном образе

Всегда ли стиль Селин Дион был самобытным и эпатажным? В середине 90-х певица делала ставку на элегантность, часто появляясь на красной дорожке в эффектных платьях-макси сдержанных цветов. О том, как имидж звезды изменился до неузнаваемости, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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