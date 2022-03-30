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Птица или жвачка? Король Нидерландов появился на службе с пятном на пиджаке

Герцоги и герцогини, принцы и принцессы — все собрались в Лондоне, чтобы почтить память Филиппа, герцога Эдинбургского. Не стала исключением и монаршая чета Нидерландов в лице короля Виллема-Александра и королевы Максимы. На службе в Вестминстерском аббатстве у его величества произошел конфуз, который он не заметил.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Король Виллем-Александр и королева Максима

Фото: Globallook

На пиджаке монарха красовалось коварное пятно. Возможно, король неаккуратно вышел из автомобиля или леди с внушительным слоем пудры на щеках одарила его объятиями.

Впрочем, королева Максима стала отвлекающим маневром: ее светлость выглядела безупречно. Монаршая особа выбрала лаконичное платье цвета мокрого асфальта и дополнила его любимым пальто-кейпом. В завершение — пара классических лодочек, кожаные перчатки и акцентные украшения.

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Король Виллем-Александр и королева Максима

Globallook

Пятно на пиджаке короля Нидерландов

Globallook

Из Испании на мероприятие прилетели король Филипп VI и его супруга, королева Летиция. Ее величество взяла за референс недавний образ Кейт Миддлтон и в точности повторила его. Переходите по ссылке, чтобы проголосовать за самую стильную монаршую особу!

Фото: Globallook

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