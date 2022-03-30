Птица или жвачка? Король Нидерландов появился на службе с пятном на пиджаке
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Фото: Globallook
На пиджаке монарха красовалось коварное пятно. Возможно, король неаккуратно вышел из автомобиля или леди с внушительным слоем пудры на щеках одарила его объятиями.
Впрочем, королева Максима стала отвлекающим маневром: ее светлость выглядела безупречно. Монаршая особа выбрала лаконичное платье цвета мокрого асфальта и дополнила его любимым пальто-кейпом. В завершение — пара классических лодочек, кожаные перчатки и акцентные украшения.
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Globallook
Globallook
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Фото: Globallook