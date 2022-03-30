Королева Летиция в точности повторила образ Кейт Миддлтон: голосуйте, кто ярче

Королева Летиция решила повторить успех Кэтрин и нарядилась в приталенное платье-пальто на запах, добавила к нему шляпку-таблетку, туфли на шпильках и сумку Boss. Зеленого цвета на мероприятии было много, и это не случайность: гости выбирали темный оттенок, который еще называется «эдинбургский зеленый».

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