Королева Летиция в точности повторила образ Кейт Миддлтон: голосуйте, кто ярче
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Фото: Globallook
Дресс-код в пригласительных обычно написан мелким шрифтом, и далеко не все обращают на него внимание. Однако испанские монархи изучили его досконально, причем Летиция сделала это на примере образов Кейт Миддлтон. В частности, того, что герцогиня Кембриджская выбрала для торжества в честь Дня святого Патрика, — с изумрудным пальто Laura Green London практически за полмиллиона рублей, затейливой шляпкой и лодочками.
Королева Летиция решила повторить успех Кэтрин и нарядилась в приталенное платье-пальто на запах, добавила к нему шляпку-таблетку, туфли на шпильках и сумку Boss. Зеленого цвета на мероприятии было много, и это не случайность: гости выбирали темный оттенок, который еще называется «эдинбургский зеленый».
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Globallook
Globallook
Сама Кейт Миддтлон, конечно, тоже была на службе. И не одна, а с принцем Уильямом и детьми. О самом милом королевском family-образе — в материале Passion.ru.
Фото: Globallook