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Королева Летиция в точности повторила образ Кейт Миддлтон: голосуйте, кто ярче

В Лондоне состоялась служба в честь покойного супруга Елизаветы II Филиппа, герцога Эдинбургского. В Вестминстерском аббатстве собрались все: от обитателей Букингемского дворца во главе с самой королевой до представителей европейских монархий. Мероприятие почтили своим визитом и прилетевшие из солнечной Испании король Филипп VI и королева Летиция.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Дресс-код в пригласительных обычно написан мелким шрифтом, и далеко не все обращают на него внимание. Однако испанские монархи изучили его досконально, причем Летиция сделала это на примере образов Кейт Миддлтон. В частности, того, что герцогиня Кембриджская выбрала для торжества в честь Дня святого Патрика, — с изумрудным пальто Laura Green London практически за полмиллиона рублей, затейливой шляпкой и лодочками.

Королева Летиция решила повторить успех Кэтрин и нарядилась в приталенное платье-пальто на запах, добавила к нему шляпку-таблетку, туфли на шпильках и сумку Boss. Зеленого цвета на мероприятии было много, и это не случайность: гости выбирали темный оттенок, который еще называется «эдинбургский зеленый».

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Королева Летиция и король Филипп VI

Globallook

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Globallook

Сама Кейт Миддтлон, конечно, тоже была на службе. И не одна, а с принцем Уильямом и детьми. О самом милом королевском family-образе — в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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