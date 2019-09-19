«Ого – одетая!»: Светлана Лобода примерила непривычный образ для свадьбы Федора Бондарчука

Лобода выступила на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, после чего перевоплотилась в непривычный для себя образ. На фото в Instagram певица позирует черном костюме с золотым этническим узором. Двойка состоит из длинных брюк-палаццо, закрывающих обувь, и приталенного жакета с широкими рукавами. Дополнило аутфит массивное золотое колье. «А вам нра я такая?» – поинтересовалась звезда у фолловеров (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Вы нам нравитесь любая! Прям ярче всех огней», «Ого! Одетая! Внезапно и даже красиво», «Шикарный костюм», «Как же я люблю, когда Вы экспериментируете с образами!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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