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«Ого – одетая!»: Светлана Лобода примерила непривычный образ для свадьбы Федора Бондарчука

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Фото: Instagram

Поклонники привыкли видеть Светлану Лободу в смелых микрошортах, облегающих кожаных платьях и бра. На этот раз 36-летняя певица удивила всех, спрятав фигуру за широкими брюками и жакетом.

Лобода выступила на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, после чего перевоплотилась в непривычный для себя образ. На фото в Instagram певица позирует черном костюме с золотым этническим узором. Двойка состоит из длинных брюк-палаццо, закрывающих обувь, и приталенного жакета с широкими рукавами. Дополнило аутфит массивное золотое колье. «А вам нра я такая?» – поинтересовалась звезда у фолловеров (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Вы нам нравитесь любая! Прям ярче всех огней», «Ого! Одетая! Внезапно и даже красиво», «Шикарный костюм», «Как же я люблю, когда Вы экспериментируете с образами!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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