«Ого – одетая!»: Светлана Лобода примерила непривычный образ для свадьбы Федора Бондарчука

«Вы нам нравитесь любая! Прям ярче всех огней», «Ого! Одетая! Внезапно и даже красиво», «Шикарный костюм», «Как же я люблю, когда Вы экспериментируете с образами!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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