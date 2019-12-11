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Прозрачная сетка против дерзкой кожи: Кети Топурия устроила битву нарядов в Instagram

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Кети Топурия в своих образах делает ставку на необычные формы и не забывает подчеркнуть фигуру и бесконечные ноги. На этот раз 33-летняя певица показала сразу два ярких наряда из своего гардероба, а сделать выбор между ними предложила фолловерам.

На видео в Instagram звезда позирует в просторной гардеробной, выбирая наряды. Первый образ Топурии – облегающее платье на основе из сетки, соединяющей лиф и юбку. Легкость небесно-голубого цвета подчеркнута роскошным декором из перьев. На контрасте с ним сыграла дерзкая двойка с топом из абсолютно прозрачной сетки и футуристичной юбкой-карандашом из кожи. Look дополнил комплект массивных statement-украшений – колье и браслет.

Видео: Instagram

«Как всегда неотразима», «Какая же вы красивая!», «Божественна!», «Ты лучшая, красотка» – восхищаются фолловеры. По всей видимости, влюбленность Топурии к лицу. Ранее мы рассказывали об отношениях певицы с новым бойфрендом – подробнее читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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