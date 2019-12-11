Прозрачная сетка против дерзкой кожи: Кети Топурия устроила битву нарядов в Instagram
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На видео в Instagram звезда позирует в просторной гардеробной, выбирая наряды. Первый образ Топурии – облегающее платье на основе из сетки, соединяющей лиф и юбку. Легкость небесно-голубого цвета подчеркнута роскошным декором из перьев. На контрасте с ним сыграла дерзкая двойка с топом из абсолютно прозрачной сетки и футуристичной юбкой-карандашом из кожи. Look дополнил комплект массивных statement-украшений – колье и браслет.
«Как всегда неотразима», «Какая же вы красивая!», «Божественна!», «Ты лучшая, красотка» – восхищаются фолловеры. По всей видимости, влюбленность Топурии к лицу. Ранее мы рассказывали об отношениях певицы с новым бойфрендом – подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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