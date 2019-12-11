Прозрачная сетка против дерзкой кожи: Кети Топурия устроила битву нарядов в Instagram

Кети Топурия в своих образах делает ставку на необычные формы и не забывает подчеркнуть фигуру и бесконечные ноги. На этот раз 33-летняя певица показала сразу два ярких наряда из своего гардероба, а сделать выбор между ними предложила фолловерам.