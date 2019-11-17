Красивые и счастливые: 33-летняя Кети Топурия показала нежное фото с новым мужчиной
Кети Топурия запретила комментировать совместное фото с Львом Деньговым.
С некоторых пор солистка группы «А’Студио» Кети Топурия перестала скрывать новые отношения. Месяц назад она впервые подробно прокомментировала слухи о своем возлюбленном, а теперь — показала в блоге нежное фото с ним.
Чтобы ограничить себя и любимого человека от лишних обсуждений, она заблокировала комментарии.
Возлюбленный певицы — 35-летний Лев Деньгов, он же Павел Гузбанд. К музыке бизнесмен имел отношение в юности. Был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка.
Фото и видео: instagram
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