Красивые и счастливые: 33-летняя Кети Топурия показала нежное фото с новым мужчиной

Чтобы ограничить себя и любимого человека от лишних обсуждений, она заблокировала комментарии.

Возлюбленный певицы — 35-летний Лев Деньгов, он же Павел Гузбанд. К музыке бизнесмен имел отношение в юности. Был дважды женат, есть двое детей — мальчик и девочка.