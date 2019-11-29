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Дерзкое каре и платье с золотом: королева Летиция вышла в свет в обновленном имидже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

Летиция Ортис с супругом Филиппом VI посетили премию Francisco Cerecedo в Мадриде. 47-летняя королева Испании восхитила публику не только стройной фигурой в облегающем платье, но и обновленной прической.

Летиция выбрала приталенное платье длины мидакси, выстроив образ вокруг классического черного цвета. Элегантный вечерний наряд подчеркнул стройную фигуру королевы.

Лаконичный крой дополнил акцентный паттерн – мерцающие золотистые вставки с растительными мотивами. Жена испанского короля осталась верна максимально высоким шпилькам. Под сдержанную гамму образа Летиция подобрала черные босоножки с золотистыми ремешками. Поклонников удивил новый имидж монаршей особы – вместо привычных локонов королева вышла в свет с боб-каре, дополненным крупными серьгами в форме цветов.

Одеться как испанская королева просто – достаточно учесть несколько модных лайфхаков. 3 образа Летиции на все случаи жизни – в подборке Passion.ru.

Фото: Globallook

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