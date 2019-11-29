Дерзкое каре и платье с золотом: королева Летиция вышла в свет в обновленном имидже

Одеться как испанская королева просто – достаточно учесть несколько модных лайфхаков. 3 образа Летиции на все случаи жизни – в подборке Passion.ru.

Фото: Globallook

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