Против правил: Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли вопреки монаршему дресс-коду

Кейт Миддлтон трудно напугать: герцогиня подхватит любую идею. Пуститься в пляс на песке? Нет проблем! Управиться с лопатой на каблуках? Пожалуйста! Для насыщенного дня в компании гарифуна Кэтрин выбрала летящее платье цвета электрик с насыщенным растительным принтом. Наряд — почти как в детстве: с рукавами-фонариками, лифом на резинке и оборками.

Дополнили образ акцентные серьги в тон и сразу две пары обуви. По правилам королевского дресс-кода, монаршим особам не рекомендуется носить обувь на плоском ходу, а уж тем более открытые босоножки. Кейт прихватила с собой любимые босоножки с открытыми мысами, а заодно и сменную пару — эспадрильи.