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Против правил: Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли вопреки монаршему дресс-коду

Королевский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма по Карибам продолжается, и на этот раз супруги отправились в деревню Белиз. Монаршие особы посетили фестиваль культуры народа гарифуна, где не только познакомились с местными жителями, но и помогли им по хозяйству на какао-ферме. Герцогиня Кэтрин выбрала образ, с которым максимально вписалась в местный колорит — по-летнему яркий, комфортный, но при этом не нарушающий правила протокола (практически).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон трудно напугать: герцогиня подхватит любую идею. Пуститься в пляс на песке? Нет проблем! Управиться с лопатой на каблуках? Пожалуйста! Для насыщенного дня в компании гарифуна Кэтрин выбрала летящее платье цвета электрик с насыщенным растительным принтом. Наряд — почти как в детстве: с рукавами-фонариками, лифом на резинке и оборками.

Дополнили образ акцентные серьги в тон и сразу две пары обуви. По правилам королевского дресс-кода, монаршим особам не рекомендуется носить обувь на плоском ходу, а уж тем более открытые босоножки. Кейт прихватила с собой любимые босоножки с открытыми мысами, а заодно и сменную пару — эспадрильи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Globallook

Кейт Миддлтон

Globallook

В первый день тура не все было гладко: жители деревни Индиан-Крик негативно высказались о королевской семье и отказались принимать Кейт и Уильяма. Что произошло — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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