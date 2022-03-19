Принц Уильям и Кейт Миддлтон отменили визит в Белиз из-за негативной реакции жителей

В деревне Индиан-Крик в Белизе Кейт и Уильям планировали совершить первый крупный визит в рамках тура по Карибским странам. Но герцогам пришлось срочно менять свое расписание из-за негативной реакции местных жителей. Оказалось, что люди совсем не рады видеть будущих королей Великобритании у себя в гостях.

«Мы не хотим, чтобы они приземлились на нашей земле, это сообщение, которое мы хотим отправить. Они могут приземлиться где угодно, но только не на нашей земле», — сообщил председатель деревни Себастьян Шол.