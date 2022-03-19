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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отменили визит в Белиз из-за негативной реакции жителей

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в королевское турне по Карибскому морю. В воскресенье супруги должны были посетить какао-ферму в одной из деревень, но местные жители запретили членам королевской семьи ступать на их землю.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддтон и принц Уильям

В деревне Индиан-Крик в Белизе Кейт и Уильям планировали совершить первый крупный визит в рамках тура по Карибским странам. Но герцогам пришлось срочно менять свое расписание из-за негативной реакции местных жителей. Оказалось, что люди совсем не рады видеть будущих королей Великобритании у себя в гостях.

«Мы не хотим, чтобы они приземлились на нашей земле, это сообщение, которое мы хотим отправить. Они могут приземлиться где угодно, но только не на нашей земле», — сообщил председатель деревни Себастьян Шол.

По местному телеканалу Белиза Channel 7 сообщили о некоторых проблемах в деревне, а также о предполагаемом споре между жителями поселения Индиан-Крик и благотворительной организацией Flora and Fauna International, которую активно поддерживает принц Уильям.

Члены королевской семьи должны были прилететь в деревню уже в субботу утром. Их лично должен был встретить генерал-губернатор страны Фройл Цалам.

Фото: Global Look Press, Picture-alliance

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