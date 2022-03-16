Сегодня в 11:50 1 мин.

Просто блеск! Королева Бельгии пришла в театр в сияющих диско-брюках

Монаршие особы во главе с Кейт Миддлтон и испанской королевой Летицей подают отличный пример по части осознанного шопинга. Присоединяется к ним и Матильда, королева Бельгии, которая также смело носит одни и те же наряды годами. К слову, это удобно: достаточно один раз составить пару удачных комбинаций, а затем просто применять их на практике. Проблема «нечего надеть» отступит раз и навсегда.