Просто блеск! Королева Бельгии пришла в театр в сияющих диско-брюках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Королева Матильда отправилась в Антверпенскую оперу, чтобы насладиться танцевальным представлением и классической музыкой. Для культурной программы ее величество часто выбирает один и тот же комплект — молочно-белую блузку в паре с любимыми брюками в клетку, усыпанными мерцающими пайетками. Отличный способ разбавить деловой шик и добавить настроение праздника!
Завершили образ лаконичные замшевые лодочки и миниатюрный клатч, декорированный сияющими кристаллами.
Фото: Globallook
Не так давно Кейт Миддлтон порадовала поклонников новым выходом в свет, ради которого повторила образ принцессы Дианы. А заодно показала самый модный оттенок сезона, который идет абсолютно всем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook