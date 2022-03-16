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Просто блеск! Королева Бельгии пришла в театр в сияющих диско-брюках

Монаршие особы во главе с Кейт Миддлтон и испанской королевой Летицей подают отличный пример по части осознанного шопинга. Присоединяется к ним и Матильда, королева Бельгии, которая также смело носит одни и те же наряды годами. К слову, это удобно: достаточно один раз составить пару удачных комбинаций, а затем просто применять их на практике. Проблема «нечего надеть» отступит раз и навсегда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Матильда

Фото: Globallook

Королева Матильда отправилась в Антверпенскую оперу, чтобы насладиться танцевальным представлением и классической музыкой. Для культурной программы ее величество часто выбирает один и тот же комплект — молочно-белую блузку в паре с любимыми брюками в клетку, усыпанными мерцающими пайетками. Отличный способ разбавить деловой шик и добавить настроение праздника!

Завершили образ лаконичные замшевые лодочки и миниатюрный клатч, декорированный сияющими кристаллами.

Королева Матильда

Королева Матильда

Фото: Globallook

Не так давно Кейт Миддлтон порадовала поклонников новым выходом в свет, ради которого повторила образ принцессы Дианы. А заодно показала самый модный оттенок сезона, который идет абсолютно всем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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