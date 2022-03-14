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Пальто цвета электрик и шляпа-таблетка: Кейт Миддлтон повторила образ леди Ди

Стиль Кейт Миддлтон можно описать одним словом — утонченный. Герцогиня Кембриджская всегда выбирает сдержанные и элегантные образы — порой почти такие же, как носила Леди Ди. Кейт решила повторить образ свекрови, надев почти тот же самый наряд, что и принцесса Диана почти 40 лет назад.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

По случаю празднования Дня Содружества герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве. В честь праздника монаршая особа выбрала приталенное пальто Catherine Walker неоново-синего оттенка с и аккуратный головной убор в тон. Наряд дополнили бархатные туфли-лодочки на каблуке.

Не менее важная деталь образа — сапфировые украшения, те самые, что носила принцесса Диана. Завершающие штрихи — черный мини-клатч и минималистичные кожаные перчатки.

Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве

Globallook

Принцесса Диана и принц Эдвард в Новой Зеландии

Dpa

Кейт Миддлтон не понаслышке знает, как сделать даже самый расслабленный образ элегантным. Этому у монаршей особы точно можно поучиться. Ранее герцогиня Кембриджская хвасталась бесконечными ногами в самых модных брюках сезона. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Globallook

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