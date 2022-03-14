Пальто цвета электрик и шляпа-таблетка: Кейт Миддлтон повторила образ леди Ди

По случаю празднования Дня Содружества герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве. В честь праздника монаршая особа выбрала приталенное пальто Catherine Walker неоново-синего оттенка с и аккуратный головной убор в тон. Наряд дополнили бархатные туфли-лодочки на каблуке.

Не менее важная деталь образа — сапфировые украшения, те самые, что носила принцесса Диана. Завершающие штрихи — черный мини-клатч и минималистичные кожаные перчатки.