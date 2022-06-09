Продешевила: Кейт Миддлтон вышла в свет в жакете за 3600 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кэтрин вновь дала мастер-класс на тему составления коктейлей из брендов, удачно замиксовав масс-маркет с представителями менее бюджетных сегментов.
Так, Миддлтон вооружилась безупречно скроенными классическими брюками Roland Mouret, которые за счет высокой линии талии и длины в пол создали эффект визуально длинных ног. К ним добавила базовый топ и минималистичный жакет цвета молока бренда Zara. Стоимость последнего королевским размахом не отличилась — всего 50 фунтов стерлингов (около 3600 рублей). Завершили образ лодочки Gianvito Rossi за 510 фунтов стерлингов (приблизительно 38000 рублей) и плетеная мини-сумка Massimo Dutti.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook