Продешевила: Кейт Миддлтон вышла в свет в жакете за 3600 рублей

Кэтрин вновь дала мастер-класс на тему составления коктейлей из брендов, удачно замиксовав масс-маркет с представителями менее бюджетных сегментов.

Так, Миддлтон вооружилась безупречно скроенными классическими брюками Roland Mouret, которые за счет высокой линии талии и длины в пол создали эффект визуально длинных ног. К ним добавила базовый топ и минималистичный жакет цвета молока бренда Zara. Стоимость последнего королевским размахом не отличилась — всего 50 фунтов стерлингов (около 3600 рублей). Завершили образ лодочки Gianvito Rossi за 510 фунтов стерлингов (приблизительно 38000 рублей) и плетеная мини-сумка Massimo Dutti.