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Продешевила: Кейт Миддлтон вышла в свет в жакете за 3600 рублей

Юбилей королевы Елизаветы II торжественно отгремел, и Кейт Миддлтон, не теряя ни минуты, отправилась по особо важным делам. На официальную встречу с представителями благотворительной организации Little Village в Лондоне герцогиня Кэмбриджская пришла в неизменно элегантном образе и с лучезарной улыбкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кэтрин вновь дала мастер-класс на тему составления коктейлей из брендов, удачно замиксовав масс-маркет с представителями менее бюджетных сегментов.

Так, Миддлтон вооружилась безупречно скроенными классическими брюками Roland Mouret, которые за счет высокой линии талии и длины в пол создали эффект визуально длинных ног. К ним добавила базовый топ и минималистичный жакет цвета молока бренда Zara. Стоимость последнего королевским размахом не отличилась — всего 50 фунтов стерлингов (около 3600 рублей). Завершили образ лодочки Gianvito Rossi за 510 фунтов стерлингов (приблизительно 38000 рублей) и плетеная мини-сумка Massimo Dutti.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали, как составить идеальный образ для офиса, и где купить безукоризненную базу. Кстати, много качественных и грамотно скроенных вещей мы нашли в ассортименте российских брендов. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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