Привет из 60-х: Энн Хэтэуэй показала самые модные джинсы весны

Для встречи с компанией Энн выбрала акцентный плащ с растительным принтом. Остромодный трофей из актуальной коллекции Gucci обошелся актрисе 1607 фунтов (около 175 000 рублей по актуальному курсу). В паре с ним выступили базовый джемпер ультрафиолетового цвета и пара расклешенных от колен джинсов). Последние признаны одним из главных трендов сезона — шестидесятые возвращаются!

В завершение — пара удобных белых кед и крупные солнцезащитные очки, делающие звезду неуязвимой перед вездесущими папарацци.

Не так давно Хейли Бибер показывала еще одну актуальную вариацию на тему денима. Модель заимствует джинсы у мужа и вам советует. Подробнее о том, как выглядеть соблазнительно в тотальном oversize, читайте в материале Passion.ru.