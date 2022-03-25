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Мода
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Хейли Бибер показала, как выглядеть соблазнительно в мешковатых джинсах мужа

Хейли Бибер задает тренды! Даже casual-выход за кофе модель превращает в дефиле, зная, что за ней всегда следуют папарацци. В модной хронике прибавление — простой, расслабленный, но в то же время эффектный аутфит на каждый день. Хейли показала пару приемов — смотрите и учитесь!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли и Джастин Бибер

Фото: Eastnews

Если вы все еще не экспериментировали с мужскими джинсами — самое время начать. За вдохновением — к новому образу миссис Бибер, который она выстроила вокруг остромодных джинсов багги Saks Potts, спущенных на бедра. Пара выглядит так, будто у Хейли и Джастина один гардероб на двоих.

Классика casual-жанра — сочетание темного денима с белой футболкой. Вместо oversize — силуэтный вариант до талии. Завершили образ культовые кеды Vans и миниатюрная сумка на коротком плечевом ремне.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

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Фото: Eastnews

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