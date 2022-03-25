Хейли Бибер показала, как выглядеть соблазнительно в мешковатых джинсах мужа

Если вы все еще не экспериментировали с мужскими джинсами — самое время начать. За вдохновением — к новому образу миссис Бибер, который она выстроила вокруг остромодных джинсов багги Saks Potts, спущенных на бедра. Пара выглядит так, будто у Хейли и Джастина один гардероб на двоих.

Классика casual-жанра — сочетание темного денима с белой футболкой. Вместо oversize — силуэтный вариант до талии. Завершили образ культовые кеды Vans и миниатюрная сумка на коротком плечевом ремне.