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Принцесса Виктория похвасталась изящными щиколотками в юбке Барби

Кронпринцесса Виктория отправилась в Париж с официальным визитом (завидуем), и тут же показала, что прихватила с собой в багаж. В первый день 44-летняя дочь короля Швеции нарядилась, как истинная принцесса — в пышный атлас и конфетно-розовый. В преддверии новогоднего шопинг-марафона рассказываем, что выбирают монаршие особы для званых вечеров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кронпринцесса Виктория

Фото: Globallook

Образ Виктории выстроен вокруг пышной юбки А-силуэта в оттенке клубничного зефира — подстать современной принцессе. В остальном — базовые детали: джемпер из фактурного трикотажа, плотно обнимающий силуэт, широкий пояс с акцентной пряжкой, черные капроновые колготки и классические лодочки на ультравысоких шпильках. В завершение — пара акцентов ослепительные стейтмент-серьги и миниатюрный клатч, щедро усыпанный кристаллами.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория

Фото: Globallook

У монарших особ и жен президентов тоже случаются промахи, которые долго обсуждают, зато место в истории этим образам гарантировано. Чего стоит одно «платье мести», в котором продефилировала принцесса Диана, узнав об изменах мужа. О самых скандальных выходах Мелании Трамп, нидерландской королевы Максимы, Брижит Макрон и других читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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