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Принцесса Виктория похвасталась изящными щиколотками в юбке Барби

Кронпринцесса Виктория отправилась в Париж с официальным визитом (завидуем), и тут же показала, что прихватила с собой в багаж. В первый день 44-летняя дочь короля Швеции нарядилась, как истинная принцесса — в пышный атлас и конфетно-розовый. В преддверии новогоднего шопинг-марафона рассказываем, что выбирают монаршие особы для званых вечеров.