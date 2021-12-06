Принцесса Виктория похвасталась изящными щиколотками в юбке Барби
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Образ Виктории выстроен вокруг пышной юбки А-силуэта в оттенке клубничного зефира — подстать современной принцессе. В остальном — базовые детали: джемпер из фактурного трикотажа, плотно обнимающий силуэт, широкий пояс с акцентной пряжкой, черные капроновые колготки и классические лодочки на ультравысоких шпильках. В завершение — пара акцентов ослепительные стейтмент-серьги и миниатюрный клатч, щедро усыпанный кристаллами.
Фото: Globallook
У монарших особ и жен президентов тоже случаются промахи, которые долго обсуждают, зато место в истории этим образам гарантировано. Чего стоит одно «платье мести», в котором продефилировала принцесса Диана, узнав об изменах мужа. О самых скандальных выходах Мелании Трамп, нидерландской королевы Максимы, Брижит Макрон и других читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook