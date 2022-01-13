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Принцесса или нищая? Королева Бельгии вышла в свет в потрепанных туфлях
Монархи активно вливаются в рабочий ритм 2022 года. Бельгийская королева Матильда, например, решила совместить приятное с полезным и отправилась в школу современного танца Анны Терезы Де Кеерсмакер. Концерт специально для ее величества организован не был, но тренировка для танцоров выдалась энергичной: оттачивать движения пришлось на глазах у жены короля. Для встречи с искусством монаршая особа оделась, как всегда, элегантно, правда, одну деталь все же упустила.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
Ее величество выстроила образ вокруг эффектной двойки на базе классических свободных брюк. Полуночный синий цвет разбавила контрастная клетка, напоминающая страницы школьных тетрадей. Увенчали образ акценты: ультраяркое пончо цвета острого перца и лодочки в тон. Не уследила Матильда за обувью: по дороге на встречу повредила и выпачкала деликатную замшу.
Фото: Globallook
Далеко не всегда знаменитостям удается выглядеть безупречно, а некоторые и не пытаются. Небрежные детали даже стали частью стиля Джонни Деппа — обладателя внушительной коллекции дырявых и грязных шляп. О самых неопрятных знаменитостях читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram