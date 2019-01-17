Дешевое платье беременной Меган Маркл взбудоражило Сеть

На днях беременная супруга принца Гарри Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие, организованное обществом защиты животных Mayhew. Платье, которое она выбрала для этого выхода в свет, удивило Сеть.

Наряд массмаркет-бренда H&M обошелся актрисе всего в 35 долларов США. Правда, надела она его с пальто Armani за 2795 долларов и дополнила сумкой Stella McCartney за 865 долларов, сообщает сайт американского Cosmopolitan. Аналогичную информацию опубликовали People.com, Marie Claire и ряд других изданий.