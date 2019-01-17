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Дешевое платье беременной Меган Маркл взбудоражило Сеть

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я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл

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37-летняя Меган Маркл вышла в свет в платье H&M для беременных за 2 тысячи рублей.

На днях беременная супруга принца Гарри Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие, организованное обществом защиты животных Mayhew. Платье, которое она выбрала для этого выхода в свет, удивило Сеть.

Наряд массмаркет-бренда H&M обошелся актрисе всего в 35 долларов США. Правда, надела она его с пальто Armani за 2795 долларов и дополнила сумкой Stella McCartney за 865 долларов, сообщает сайт американского Cosmopolitan. Аналогичную информацию опубликовали People.com, Marie Claire и ряд других изданий.

На российском сайте это платье стоит еще дешевле — всего 1 999 рублей.

Как считаете, есть ли смысл беременным и детям покупать одежду дорогих брендов?

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Andrew Parsons/Ray Tang/globallookpress

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