Дешевое платье беременной Меган Маркл взбудоражило Сеть

На днях беременная супруга принца Гарри Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие, организованное обществом защиты животных Mayhew. Платье, которое она выбрала для этого выхода в свет, удивило Сеть.
Наряд массмаркет-бренда H&M обошелся актрисе всего в 35 долларов США. Правда, надела она его с пальто Armani за 2795 долларов и дополнила сумкой Stella McCartney за 865 долларов, сообщает сайт американского Cosmopolitan. Аналогичную информацию опубликовали People.com, Marie Claire и ряд других изданий.
На российском сайте это платье стоит еще дешевле — всего 1 999 рублей.
Как считаете, есть ли смысл беременным и детям покупать одежду дорогих брендов?
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Andrew Parsons/Ray Tang/globallookpress