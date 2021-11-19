Пример заразителен: Бейонсе показала, как девушкам с формами носить мини
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Бейонсе выстроила образ вокруг оттенков серого. В главной роли — юбка нескромной длины со складками, напоминающая то ли часть теннисной униформы, то ли школьной. Как прилежная ученица, королева Би компенсировала мини сдержанным верхом, добавив уютный джемпер с короткими рукавами. Дополнили образ белые кеды, замиксованные с плотными носками, и акцентные украшения во главе с увесистым бриллиантом на пальце. Певица еще раз доказала, что спортшик драгоценностям не помеха.
Ранее мы обсуждали, в чем тренируются монаршие особы. Все не так сдержанно, как вы могли подумать: королева Иордании Рания демонстрирует фигуру в легинсах, а Кейт Миддлтон бегает по теннисному корту в ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @beyonce