passion.ru
1 мин.

Пример заразителен: Бейонсе показала, как девушкам с формами носить мини

Бейонсе похвасталась аппетитными формами в ультрамини и своим примером показала, что носить экстремальную длину можно на любую фигуру и в любом возрасте. А заодно намекнула, какая юбка уже заняла свою очередь на место в вашем гардеробе. Советуем просмотреть пару теннисных сетов для вдохновения (если вы понимаете, о чем мы).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Бейонсе

Фото: Globallook

Бейонсе выстроила образ вокруг оттенков серого. В главной роли — юбка нескромной длины со складками, напоминающая то ли часть теннисной униформы, то ли школьной. Как прилежная ученица, королева Би компенсировала мини сдержанным верхом, добавив уютный джемпер с короткими рукавами. Дополнили образ белые кеды, замиксованные с плотными носками, и акцентные украшения во главе с увесистым бриллиантом на пальце. Певица еще раз доказала, что спортшик драгоценностям не помеха.

Бейонсе / Instagram @beyonce

Ранее мы обсуждали, в чем тренируются монаршие особы. Все не так сдержанно, как вы могли подумать: королева Иордании Рания демонстрирует фигуру в легинсах, а Кейт Миддлтон бегает по теннисному корту в ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

Новости партнеров
О чем говорят