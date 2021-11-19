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Пример заразителен: Бейонсе показала, как девушкам с формами носить мини

Бейонсе похвасталась аппетитными формами в ультрамини и своим примером показала, что носить экстремальную длину можно на любую фигуру и в любом возрасте. А заодно намекнула, какая юбка уже заняла свою очередь на место в вашем гардеробе. Советуем просмотреть пару теннисных сетов для вдохновения (если вы понимаете, о чем мы).