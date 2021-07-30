Пресс по наследству: дочь Риз Уизерспун повторила образ мамы 20-летней давности

Пресс и отличная фигура, по всей видимости, передались по наследству. Как и любовь к розовому, который к лицу и маме, и дочери. Ава Филипп надела свободные рваные джинсы, которые снова пробираются на модный Олимп, а к ним — открытый топ в насыщенном оттенке Hot Pink («горячий розовый», — прим. ред.). Дополнили образ удобные белые кеды (идеальные для долгих прогулок) и леопардовая сумка из экомеха. Финальные штрихи — акцентные украшения, замиксованные по принципу многослойности, и темные солнцезащитные очки.