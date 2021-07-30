Пресс по наследству: дочь Риз Уизерспун повторила образ мамы 20-летней давности
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Фото: Eastnews
Пресс и отличная фигура, по всей видимости, передались по наследству. Как и любовь к розовому, который к лицу и маме, и дочери. Ава Филипп надела свободные рваные джинсы, которые снова пробираются на модный Олимп, а к ним — открытый топ в насыщенном оттенке Hot Pink («горячий розовый», — прим. ред.). Дополнили образ удобные белые кеды (идеальные для долгих прогулок) и леопардовая сумка из экомеха. Финальные штрихи — акцентные украшения, замиксованные по принципу многослойности, и темные солнцезащитные очки.
Фото: kinopoisk.ru
В укороченных топа цвета фуксии некогда щеголяла и Эль Вудс в легендарном фильме, которому в 2021-м исполнилось 20 лет. Образы блондинки разбирают на детали до сих пор. Например, недавно его примерила российская телеведущая Виктория Лопырева — подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / kinopoisk.ru
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