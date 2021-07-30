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Пресс по наследству: дочь Риз Уизерспун повторила образ мамы 20-летней давности

21-летняя дочь Риз Уизерспун Ава Филипп перестала скрывать бойфренда и смело прогуливается с ним по улицам Лос-Анджелеса, где их уже не впервые ловят папарацци. Для одного из недавних свиданий девушка выбрала образ в цветах, которые ассоциируются с одной из ключевых ролей в карьере мамы — героини Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ава Филипп с бойфрендом Оуэном Махони

Фото: Eastnews

Пресс и отличная фигура, по всей видимости, передались по наследству. Как и любовь к розовому, который к лицу и маме, и дочери. Ава Филипп надела свободные рваные джинсы, которые снова пробираются на модный Олимп, а к ним — открытый топ в насыщенном оттенке Hot Pink («горячий розовый», — прим. ред.). Дополнили образ удобные белые кеды (идеальные для долгих прогулок) и леопардовая сумка из экомеха. Финальные штрихи — акцентные украшения, замиксованные по принципу многослойности, и темные солнцезащитные очки.

Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Фото: kinopoisk.ru

В укороченных топа цвета фуксии некогда щеголяла и Эль Вудс в легендарном фильме, которому в 2021-м исполнилось 20 лет. Образы блондинки разбирают на детали до сих пор. Например, недавно его примерила российская телеведущая Виктория Лопырева — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / kinopoisk.ru

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